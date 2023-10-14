الاتفاق يعود بعد الخالدية

(MENAFN
- Al Watan) يستأنف الاتفاق اليوم تحضيراته بعد الراحة التي منحها مدربه، الإنجليزي للاعبيه لمدة 3 أيام، عقب المباراة الودية التي خاضها النواخذة أمام الخالدية البحريني الأربعاء الماضي، ضمن برنامج الكوماندوز خلال فترة التوقف الحالية لدوري روشن السعودي للمحترفين، التي تتوافق مع أيام FIFA لشهر أكتوبر الجاري، والتي انتهت بتعادل الفريقين 2 /2.
وسيعمل جيرارد على تصحيح أخطاء لاعبيه التي وقعوا فيها خلال المواجهة الودية.
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