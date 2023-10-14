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الاتفاق يعود بعد الخالدية

10/14/2023 11:18:33 PM
(MENAFN- Al Watan) يستأنف الاتفاق اليوم تحضيراته بعد الراحة التي منحها مدربه، الإنجليزي للاعبيه لمدة 3 أيام، عقب المباراة الودية التي خاضها النواخذة أمام الخالدية البحريني الأربعاء الماضي، ضمن برنامج الكوماندوز خلال فترة التوقف الحالية لدوري روشن السعودي للمحترفين، التي تتوافق مع أيام FIFA لشهر أكتوبر الجاري، والتي انتهت بتعادل الفريقين 2 /2.
وسيعمل جيرارد على تصحيح أخطاء لاعبيه التي وقعوا فيها خلال المواجهة الودية.

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