Sunday, 15 October 2023 08:09 GMT

هيلمان يقسم المدرسة لمجموعتين

10/14/2023 11:18:32 PM
(MENAFN- Al Watan) كثف مدرب الرياض الجديد، البرازيلي أودير هيلمان، النواحي الفنية خلال معسكر فريقه المقام حاليا في المجمعة، وقسم لاعبيه خلال التدريبات السابقة إلى مجموعتين، طبقت كل مجموعة عددا من الجمل التكتيكية، التي نفذها اللاعبون خلال مناورة قوية أوقفها هيلمان عدة مرات لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه.
وعمل المدرب البرازيلي خلال أيام المعسكر الماضية على التعرف على لاعبيه جيدا، قبل استئناف منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

MENAFN14102023000089011017ID1107241378

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث