هيلمان يقسم المدرسة لمجموعتين

(MENAFN
- Al Watan) كثف مدرب الرياض الجديد، البرازيلي أودير هيلمان، النواحي الفنية خلال معسكر فريقه المقام حاليا في المجمعة، وقسم لاعبيه خلال التدريبات السابقة إلى مجموعتين، طبقت كل مجموعة عددا من الجمل التكتيكية، التي نفذها اللاعبون خلال مناورة قوية أوقفها هيلمان عدة مرات لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه.
وعمل المدرب البرازيلي خلال أيام المعسكر الماضية على التعرف على لاعبيه جيدا، قبل استئناف منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
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