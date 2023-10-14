البلادي في ذمة الله - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
10/14/2023 11:18:09 PM
(MENAFN
- Al Watan) نعت جمعية إنجاد للبحث والإنقاذ الدكتور فيصل البلادي قائد الفريق بمحافظة جدة إثر وعكة صحية ألمت به لم تمهله طويلا.
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