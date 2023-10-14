تركيز فني في أبها - جريدة الوطن السعودية

تركيز فني في أبها - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
10/14/2023 11:18:09 PM
(MENAFN
- Al Watan) ركز مدرب أبها الجديد، التونسي يوسف المناعي، على الجانب الفني خلال تدريبات فريقه الأخيرة، استعدادًا لاستئناف منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، مع بعض التدريبات اللياقية، لتعويض المخزون اللياقي المفقود.
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