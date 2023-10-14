Sunday, 15 October 2023 08:08 GMT

زهور أبوعريش اسم بلا مسمى

10/14/2023 11:14:54 PM
(MENAFN- Al Watan)






تتوسط حُفر شوارع حي الزهور بمحافظة أبوعريش مداخل الحي الأربعة، إذ تترصد مركبات المواطنين وإلحاق الضرر بها، وسط غياب السفلتة، والاكتفاء بعمليات الترقيع التي عاودت معها الحُفر بشكل أكبر.
رصد ميداني
رصدت ((الوطن))، في جولة ميدانية، عددًا من السلبيات تشكل هاجسًا كبيرًا لسكان الحي، وتتمثل في انتشار الحُفر داخل حي الزهور، والتي تجاوزت نحو 10 حُفر، وتحول الحي إلى تشوه بصري، فضلا عن العشوائية التي تحيط بالحي الذي يعد اسمًا بدون مسمى، نظير غياب الزهور والأشجار، وغياب السفلتة والصيانة.
4 مطالب
يطالب أهالي حي الزهور بلدية المحافظة، بالتحرك عاجلا لإنهاء معاناتهم المتكررة من الحُفر، وزراعة الزهور والأشجار لاكتمال مسمى الحي، وتنفيذ السفلتة، محملين البلدية المسؤولية تجاه التزامهم الصمت، وعدم التحرك عاجلا لإنهاء معاناتهم، رغم الدور الحيوي الذي تقوم به حاليًا في تنمية المحافظة، من خلال تسريع وتجويد الخدمات في المشاريع المعتمدة، والأحياء الأخرى.
صيانة دورية
أكد مصدر بلدي لـ((الوطن))، أن البلدية تقوم بعمل صيانة دورية مجدولة، مشيرًا إلى أنها قامت بتنفيذ سفلتة حي الأندلس الجديد خلف حديقة الخزان، مضيفًا أنها لم تتلق أي شكاوى من سكان الحي في الوقت الحالي، وسيتم رصد الحُفر ومعالجتها بشكل فوري.
زهور أبوعريش
- الحُفر تتوسط مداخل الحي.
- 10 حُفر تتربص بالمواطنين.
- تحول الحي إلى تشوه بصري.
- 5 سلبيات تزيد معاناة الأهالي.
- 4 مطالب لسكان الحي.

MENAFN14102023000089011017ID1107241373

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث