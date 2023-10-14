زهور أبوعريش اسم بلا مسمى

تتوسط حُفر شوارع حي الزهور بمحافظة أبوعريش مداخل الحي الأربعة، إذ تترصد مركبات المواطنين وإلحاق الضرر بها، وسط غياب السفلتة، والاكتفاء بعمليات الترقيع التي عاودت معها الحُفر بشكل أكبر.

رصد ميداني

رصدت ((الوطن))، في جولة ميدانية، عددًا من السلبيات تشكل هاجسًا كبيرًا لسكان الحي، وتتمثل في انتشار الحُفر داخل حي الزهور، والتي تجاوزت نحو 10 حُفر، وتحول الحي إلى تشوه بصري، فضلا عن العشوائية التي تحيط بالحي الذي يعد اسمًا بدون مسمى، نظير غياب الزهور والأشجار، وغياب السفلتة والصيانة.

4 مطالب

يطالب أهالي حي الزهور بلدية المحافظة، بالتحرك عاجلا لإنهاء معاناتهم المتكررة من الحُفر، وزراعة الزهور والأشجار لاكتمال مسمى الحي، وتنفيذ السفلتة، محملين البلدية المسؤولية تجاه التزامهم الصمت، وعدم التحرك عاجلا لإنهاء معاناتهم، رغم الدور الحيوي الذي تقوم به حاليًا في تنمية المحافظة، من خلال تسريع وتجويد الخدمات في المشاريع المعتمدة، والأحياء الأخرى.

صيانة دورية

أكد مصدر بلدي لـ((الوطن))، أن البلدية تقوم بعمل صيانة دورية مجدولة، مشيرًا إلى أنها قامت بتنفيذ سفلتة حي الأندلس الجديد خلف حديقة الخزان، مضيفًا أنها لم تتلق أي شكاوى من سكان الحي في الوقت الحالي، وسيتم رصد الحُفر ومعالجتها بشكل فوري.

زهور أبوعريش

- الحُفر تتوسط مداخل الحي.

- 10 حُفر تتربص بالمواطنين.

- تحول الحي إلى تشوه بصري.

- 5 سلبيات تزيد معاناة الأهالي.

- 4 مطالب لسكان الحي.