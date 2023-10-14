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اللهم ارحم ابن سعد وعوضنا خيرا

10/14/2023 11:14:53 PM
(MENAFN- Al Watan) تذكر المراجع التاريخية أن الأمير عبدالله بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، الأخ الأصغر لجلالة الملك عبدالعزيز آل سعود، كانت له أدوار متشعبة في تاريخنا المحلي، فقد كان من أكثر الشخصيات التصاقًا بجلالة الملك، وكان يستشيره ويُطلعه على الأسرار، ويصطحبه ويكلفه بمهام كثيرة، ومما لا يمكن عدم التوقف عنده، الناحية العلمية له، فهو ((عالم آل سعود وفقيههم))، ومرجعًا في التاريخ والأنساب وأخبار القبائل، وكان مجلسه مَجْمَع العلماء والأدباء، وكانت لديه مكتبة ضخمة تحوي نوادر المخطوطات والمطبوعات، وتعد من أكبر المكتبات الفردية بالمملكة..
بدأت بهذه المقدمة عن ((عالم آل سعود وفقيههم))، الذي فقدناه قبل 49 سنة، لأرثي وريث ((العم)) في العلم والفقه؛ ابن أخيه، الأمير الدكتور محمد بن سعد الثاني بن عبدالرحمن آل سعود، الذي رحل عن دنيانا صباح الاثنين الماضي، بعد أن ترك خلفه سيرة مباركة من خدمة للعلم الشرعي وطلابه، ومنها مؤلفاته ودراساته وتحقيقاته، وفي مقدمتها: ((قوامة الرجل وخروج المرأة للعمل: العلاقة والتأثير))، و((المداراة وأثرها في العلاقات العامة بين الناس: دراسة شرعية اجتماعية))، وتحقيق ((مجموع غرائب أحاديث النبي، صلى الله عليه وسلم، لمنصور السمعاني))، وتحقيق ((أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، لأبي سليمان الخطابي))، الذي نال به درجة الدكتوراه، قبل 39 سنة تقريبًا، وكان المشرف عليه فضيلة العالم الجليل، الشيخ الدكتور أحمد ابن الشيخ محمد نور سيف، العالم المالكي المكي الشهير، وأخرجه في 4 مجلدات، وغير ذلك من مآثر مباركة.
في الجامعة، وفي داره بالطائف، أكرمني الله بالأخذ عن شيخنا، الأمير الدكتور محمد بن سعد، وما وجدت إلا الحرص البالغ على العلم الشرعي، والدفاع عن السنة الشريفة، مع تواضع قل نظيره، وعندي من هذا الخُلق شخصيًا ما كان يدهشني منه، عليه رحمات ربي، ومنها قيادته سيارته العادية بنفسه من الطائف لمكة، وإيقافه لها خارج الحرم الجامعي، وبعد فراغه كنت أتابعه، وهو يذهب وحده للمسجد الحرام، ليطوف ويصلي ما تيسر له، وبعدها يعبئ ((جوالين الزمزم)) التي أتى بها معه من الطائف، ليرجع بها إلى داره..
أختم بالدرس الأهم من هذا الفقد المؤلم لشيخنا الجليل، وأقصد هنا بعده التام عن الخلاف والاختلاف، ونفوره الشديد عن تقسيم الناس وتنميطهم، والكلام فيما لا فائدة ترجى منه، وهو ما يفسر تركه للدنيا قبل أعوام، رغم تمتعه بالصحة والعافية، والاستئناس بالعزلة وبما يقربه إلى خالقه، من علم نافع في مكتبته الخاصة المميزة، وعمل صالح، ومناجاة مستمرة، واستغفار دائم؛ فاللهم يا الله، عظم أجر سيدي خادم الحرمين، وولي عهده الأمين، وأبنائه وبناته، والأسرة المالكة الكريمة، وكافة طلاب العلم الشريف في شيخنا، واغفر له، وارفع درجاته، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه وطلابه.

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