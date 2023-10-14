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علاقات مبتورة

10/14/2023 11:14:53 PM
(MENAFN- Al Watan) يذكر أن باحثة أجرت إحدى التجارب، فوضعت ضفدعة في إناء به ماء ساخن جدًا، فقفزت الضفدعة في الحال من الماء، بعدها وضعت ضفدعة أخرى في ماء بارد، هذه الضفدعة لم تقفز من الماء، بتدرج شديد أخذت الباحثة ترفع درجة حرارة الماء، فكانت الضفدعة تتأقلم تدريجيًا مع الماء الذي ظل يغلي حتى الموت!.
من خلال القصة يتبين لدينا مفهوم دارج وهو ((التأقلم أو التكيف))، فقد تتغير الظروف من حولنا مثل ما حدث مع الضفدعة الثانية، فنتأقلم من خلالها لدرجة أننا لا نلاحظ حجم الإساءة أو الضرر المحيط، حتى نعيش في بيئة قاتلة للروح،
وبالعكس نجد أن الضفدعة الأولى قفزت في الحال من الماء الساخن لأنها لاحظت التباين الكبير بين الهواء الملائم الذي كانت فيه والماء الذي وضعت فيه، لقد شعرت بالاختلاف وكانت قادرة على التمييز بسرعة بين الإساءة الواضحة الصريحة والتلاعب بالمشاعر بصورة بطيئة. فالتكيّف هو عملية مستمرة يسعى الفرد من خلالها إلى تحقيق تناغم بينه وبين البيئة من حوله، فإذا كانت البيئة من حوله شرسة تستوطن الشر وتتبنى مبدأ النقد لأجل النقد فقط، فقبول تلك البيئة هو بلا شك إسقاط للذات.
منذ أن كنا صغارًا كنا نهرب من أي أذى يلاحقنا أو ممن يشكل تهديدًا لطفولتنا، هو الهروب من أي بيئة جليدية قاسية تسبب التسمم الذاتي والنفسي، فيصبح لنا كالكابوس، ونصّرح بذلك ولا نضطر للمجاملة، فلماذا عندما كبرنا أصبحت المجاملة دستورًا يحكم علاقاتنا!.
ثقافة التأقلم بوعي مع متغيرات الحياة شيء مهم، لكن أن يصل المرء إلى التأقلم لدرجة الذوبان والاندماج في الصراعات السلوكية فهذا عارض مرضي خطير. فالتأقلم في العلاقات التفاعلية بين البشر له حدود وقيود تحكمه، بغض النظر عن سمك ورقة تلك العلاقات، فبعض العلاقات تكون مرهونة والبعض الآخر تكون متعلقة. إن أسس العلاقات الإنسانية تحكمها بنود، منها إيمان الشخص بقيمته وأهميته، وأنه دائمًا يستحق الأفضل والأغلى، وتبني العدل في المعاملة، فتقدير الذات يستلزم ويلزم الآخرين بالاحترام، حتى إن علماء النفس يؤكدون على دوره الفعّال في تلبية الاحتياجات الرئيسة حتى يتمّم الفرد النمو الاجتماعي ويتمكّن من تحقيق النجاح والتميز، أخيرًا، التخلي والقفز في العلاقات ليس هو القاعدة وإنما هو استثناء، أي أن قطع تلك العلاقات لا يكون إلا عندما يصل الأذى الصريح في العلاقات إلى درجة أن لا يكون هناك مجال للشك بأنه أذى صريح كامل البنود والأسس، عندها يجب الرحيل وحرق جميع أوراق تاريخ تلك العلاقة، فالبعض لديه علاقات تنتظر الإعدام، ونستثني من ذلك العلاقات التي في حدود الشرع، فلا خيار لنا بها. التخلي والقفز في العلاقات ليس هو القاعدة وإنما هو استثناء، أي أن قطع تلك العلاقات لا يكون إلا عندما يصل الأذى الصريح في العلاقات إلى أذى صريح.

MENAFN14102023000089011017ID1107241370

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