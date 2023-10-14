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القضية الفلسطينية ثقافيا

10/14/2023 11:14:53 PM
(MENAFN- Al Watan) كانت فلسطين محتلة، لكنها اليوم محتلة ومختطفة. والعرب يعودون من حالة التفاؤل مرة بعد مرة للمربع الأول.
اناقش في هذا المقال تغير موقع فلسطين القضية في الواقع الثقافي العربي بشكل عام وهو تغير لا يخفى على أي متابع.
لأكثر من نصف قرن كانت فلسطين القضية المحورية الأولى التي ترسم كثيرا من السياسات والعلاقات الدولية. وتستدعي في أمزجتنا حالة شعورية هي مزيج من الآلام والتحدي وقد انعكس هذا وتراكم تدريجيا في المعنى الثقافي الذي تنتجه الشعوب العربية أو تتداوله.
أصبحنا شعوبا في حالة انتظار، كتبنا فلسطين في قصائدنا وجرائدنا وأحلامنا، ورسمنا فلسطين على دفاترنا وجدراننا وخرائطنا المدرسية. لكننا في كل هذا كنا نتعامل مع حالة الاحتلال وهي حالة مع كل السوء فيها إلا أنها تبدو واضحة المعالم، فكان المحتل يفاوض ويمكننا رؤية أوراقه على الطاولات.
أما اليوم فنحن نتعامل مع حالة اختطاف، والخاطفين لا يضعون على الطاولة سوى أكاذيب وشعارات ومزايدات وفواتير.
إنه وضع مربك عند محاولة استقراء الموقف السياسي والخوض عميقا في إرهاصاته. لكن انعكاسه على المشهد الثقافي العربي لا يمكن تجاهله. نحن نرى بوضوح كيف تحولت فلسطين اليوم من قضية مصير إلى قضية رأي تحتمل كثيرا من وجهات النظر. والأمر يحدث تلقائيا كجزء من تغيرات الثقافة السياسية التي عادة ما تتبنى قيما واتجاهات وقناعات حول الظواهر السياسية المتعددة تختلف بحسب الظروف والسياقات. وفي الحالة الفلسطينية فإن النمط الروتيني الذي يتكرر دون إحراز أي تقدم على الأرض أدى بالضرورة إلى تنحيها عن المركز خاصة مع سقوط عدة عواصم عربية تراجعت فيها الحريات وتدنى فيها الوضع الاقتصادي، وكذلك مع نشوء مشاريع جديدة واعدة وحية. وأجيال جديدة مختلفة في منظورها الفكري عن الأجيال السابقة.
ونعلم أن أي قضية إنما تكتسب زخمها وأهميتها من وضوح بوصلتها وثبات أهدافها وانسجام خطابها مع الواقع، وهذه أمور لم تعد متوفرة في القضية الفلسطينية مع الأسف.
كما أننا نرى مع الأحداث الأخيرة أن الأوضاع تزداد احتقانا ولغة الخطاب السياسي تصبح متشنجة بخاصة مع وجود ضحايا بين المدنيين في الطرفين وهو ما ينذر بخروج الأمور عن السيطرة والذهاب إلى حالة فوضى ستنعكس بدورها على الثقة بالسياسات المستقبلية اللازم اتخاذها إزاء القضية الفلسطينية في الوعي الثقافي العربي.
ختاما .. كان بيان الخارجية السعودية لافتا للوعي الكبير بالأبعاد السياسية والإنسانية للموقف، ومتزامنا مع بذل جهود كبيرة لتهدئة الموقف على الأرض ووقف العمليات العسكرية، كما أنه متماش مع الموقف الثابت للمملكة، وهو إضافة إلى كل هذا يحمل دلالة واضحة على أن السلام وحقن الدماء هو اختيار العرب شعوبا وقيادات. وأن الحرب ليست اختيارنا بل اختيار الخاطفين.

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