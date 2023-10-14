8460 م3 أنقاضا بالظهران

(MENAFN
- Al Watan) رفعت أمانة المنطقة الشرقية خلال الربع الثالث من العام الميلادي الحالي، 8460 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات مجهولة المصدر من أحياء مدينة الظهران؛ بهدف معالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري.
وأزالت الأمانة 810 من الصبات الخرسانية، والتي تتسبب في ضيق الشوارع وإعاقة حركة المشاة؛ وذلك بهدف تنظيم الحركة المرورية وتوفير الراحة والأمان لمرتادي الطرق والحد من أخطار حوادث المركبات.
وأشارت الأمانة إلى أن هذه الحملة التي تقوم بها بلدية الظهران تأتي بهدف الحفاظ على المظهر العام وتحقيق أهداف بيئية وجمالية للمدينة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحمايتها من الملوثات البصرية.
وفي ذات السياق، بدأت أمانة الشرقية خلال الأسبوع الجاري، زراعة أكثر من 70 ألف زهرة شتوية في محافظة القطيف، مؤكدةً جاهزية ما يزيد عن مليون زهرة في مشاتل بلدية المحافظة لزراعتها في مختلف طرقها وميادينها وحدائقها.
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