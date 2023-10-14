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8460 م3 أنقاضا بالظهران

10/14/2023 11:14:53 PM
(MENAFN- Al Watan) رفعت أمانة المنطقة الشرقية خلال الربع الثالث من العام الميلادي الحالي، 8460 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات مجهولة المصدر من أحياء مدينة الظهران؛ بهدف معالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري.
وأزالت الأمانة 810 من الصبات الخرسانية، والتي تتسبب في ضيق الشوارع وإعاقة حركة المشاة؛ وذلك بهدف تنظيم الحركة المرورية وتوفير الراحة والأمان لمرتادي الطرق والحد من أخطار حوادث المركبات.
وأشارت الأمانة إلى أن هذه الحملة التي تقوم بها بلدية الظهران تأتي بهدف الحفاظ على المظهر العام وتحقيق أهداف بيئية وجمالية للمدينة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحمايتها من الملوثات البصرية.
وفي ذات السياق، بدأت أمانة الشرقية خلال الأسبوع الجاري، زراعة أكثر من 70 ألف زهرة شتوية في محافظة القطيف، مؤكدةً جاهزية ما يزيد عن مليون زهرة في مشاتل بلدية المحافظة لزراعتها في مختلف طرقها وميادينها وحدائقها.

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