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مواجهة أخطار الأمطار بجدة

10/14/2023 11:14:53 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت أمانة محافظة جدة فرضية هطول أمطار غزيرة أدت إلى تجمع المياه في الطرق العامة وتعطل الحركة المرورية، وذلك ضمن استعدادات الأمانة لموسم الأمطار، لرفع درجة الجاهزية في المواقع والمعدات للتعامل مع الحالات المطرية والحد من مخاطرها.
وأوضحت الأمانة أن الفرضية وضعت سيناريو لارتفاع منسوب المياه في عدد من الشوارع الرئيسية بمناطق أبحر الشمالية في حي الياقوت - الفردوس– وشارع طريق الملك فيصل بن عبد العزيز، وجرى خلال ذلك تفعيل خطة الأمطار، وتوجيه فرق الدعم والمساندة من مراكز الإسناد القريبة، مسنودة بـ120 مشاركًا ميدانيًا و86 من المعدات المتنوعة.
وبينت الأمانة أن الفرضية تضمنت طلب الدعم من مرور محافظة جدة لتنظيم السير وتخصيص مسار للمعدات لتفريغ المياه في المناهيل، والتي تهدف لتقليل الفترة الزمنية لتفريغ مياه الأمطار المتجمعة بالمناطق المتضررة لفترة تقدر من ساعة سابقًا إلى 20 دقيقة تقريبًا.

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