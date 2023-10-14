195 مخالفة بيئة بمناطق المملكة في 60 يوما

رصد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر 195 مخالفة بيئية في أراضي الغطاء النباتي بجميع مناطق المملكة خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2023، بما يعادل نحو 23 مخالفة أسبوعيا، وذلك وفقاً لما نصت عليه أحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة.

رمي النفايات

سجل المركز عبر دورياته عدداً من المخالفات من بينها نقل الحطب والفحم المحليين وبيعهما، ودخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية، والرعي في المناطق المحمية، ورمي النفايات في غير أماكنها، وإشعال النار في الأماكن غير المخصصة لإشعال النار، والتخييم في غير الأماكن المصرح بها، فيما جرى إيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين وفقًا لما تضمنته الأنظمة، وإلى جانب ذلك عمل المركز على رصد المخالفات طبقًا لما نصت عليه أحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات منذ تأسيسه حتى اليوم مسجلًا ما يتجاوز 7500 مخالفة بيئية في أراضي الغطاء النباتي.

مكافحة الاحتطاب

يهدف المركز إلى تنمية وحماية مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليه وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، ما يعزز التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وذلك انطلاقا من مهامه في وضع مبادرات وبرامج ومشروعات التنمية والغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ومتابعة تنفيذها، وتطوير وحماية مناطق الغطاء النباتي بجميع بيئاته والموارد الوراثية النباتية، والعمل على زيادة نسبة الغطاء النباتي في جميع مناطق التنمية، وإدارة المشاتل والمعاشب وبنوك البذور العائدة للمركز، لإنتاج الشتلات للنباتات البرية والساحلية لدعم مبادرات تنمية الغطاء النباتي وحفظ الموارد الوراثية النباتية.

مخالفات وعقوبات ((بالريال))

التخييم

500 للمرة الأولى

1000 للمرة الثانية

3000 للمرة الثالثة

ترك النفايات أو رميها في غير الأماكن المخصص

500 للمرة الأولى

1000 للمرة الثانية

2000 للمرة الثالثة

إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها

1000 للمرة الأولى

2000 للمرة الثانية

3000 للمرة الثالثة

دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية

500 للمرة الأولى

1000 للمرة الثانية

2000 للمرة الثالثة

نقل أو بيع أو تخزين حطب محلي

5000 للمرة الأولى

1000 للمرة الثانية

16000 للمرة الثالثة