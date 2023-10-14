مكة تسبق الشرقية في تراخيص النقل

وفاقت تراخيص أنشطة نقل البضائع على الطرق البرية المصدرة تراخيص 14 نشاطا آخر للنقل، وبلغ إجمالي التراخيص المصدرة للمناطق 996 ترخيصا، في وقت سيطرت الرياض على التراخيص المصدرة بـ27%.

265 ترخيصا

كشف تقرير الهيئة العامة للنقل التراخيص المصدرة للربع الثالث من العام الحالي، وبلغ إجمالي التراخيص لـ15 نشاطا للنقل 265 ترخيصا معتمدا، وتصدر نشاط نقل البضائع على الطرق البرية التراخيص المعتمدة، بإجمالي تراخيص معتمدة بلغت 146 بنسبة 55%، وحلت تراخيص تأجير السيارات فئة ج ثانيا، بإجمالي 35 ترخيصا بـ13%، وأنشطة الخدمات اللوجستية ثالثا، بإجمالي 30 ترخيصا بـ11%، ونشاط وسيط الشحن رابعا، بإجمالي 19 ترخيصا بـ7%، ونشاط ترخيص تأجير السيارات فئة د خامسا، بإجمالي 10 تراخيص بـ4%.

الأقل تراخيص

تساوت 4 أنشطة للنقل، كأقل الأنشطة تراخيص مصدرة بترخيص وحيد، وتمثلت في أنشطة توجيه مركبات الأجرة، وترخيص وسيط تأجير السيارات، والنقل الدولي للركاب بالحافلات، والنقل التعليمي بـ0.37%، وتساوت 3 أنشطة ثانيا بترخيصين اثنين لكل منهما، ممثلة في نقل الطرود محلي ودولي، وتوجيه مركبات نقل البضائع، والنقل المتخصص بـ0.75%، ونشاط نقل الطرود محلي ثالثا، بإجمالي 3 تراخيص بـ1.13%، وتراخيص تأجير السيارات فئة أ رابعا، بإجمالي 5 تراخيص بـ2%، وتراخيص تأجير السيارات فئة ب خامسا، بإجمالي 7 تراخيص بـ3%.

27 % الرياض

تصدرت منطقة الرياض التراخيص المصدرة حسب المناطق، حيث بلغ إجمالي التراخيص 265 ترخيصا بــ27%، وحلت مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 256 ترخيصا بـ26%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 185 ترخيصا بـ19%، والقصيم رابعا، بإجمالي 164 ترخيصا بـ16%، وعسير خامسا، بإجمالي 37 ترخيصا بـ4%.

تراخيص النقل

265 ترخيصا مصدرا لأنشطة النقل

996 ترخيصا للمناطق المصدرة

%55 من التراخيص المصدرة لنقل البضائع

%27 من التراخيص للرياض

15 نشاطا للنقل مستفيدة من التراخيص

أكثر الأنشطة تراخيص:

نقل البضائع: 55%

تأجير السيارات فئة ج: 13%

الخدمات اللوجستية: 11%

وسيط الشحن: 7%

تأجير السيارات فئة د: 4%

أكثر المناطق تراخيص:

الرياض: 27%

مكة: 26%

الشرقية: 19%

القصيم: 16%

عسير: 4%