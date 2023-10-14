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التجديد لـ5 نجوم هدف النصر

10/14/2023 11:14:52 PM
(MENAFN- Al Watan) فتحت إدارة النصر ملف التجديد لـ5 لاعبين محليين، للبقاء داخل صفوف العالمي خلال المرحلة المقبلة.
وبينت مصادر أن التجديد للخماسي هو عبد الإله العمري وسامي النجعي وأيمن يحيى وخالد الغنام وعلي الحسن، أهم ملفات إدارة النادي خلال الفترة الحالية، بناء على تقارير المدرب البرتغالي لويس كاسترو، وخصوصا التجديد للثلاثي العمري والنجعي وأيمن يحيى قبل دخول الفترة الحرة في يناير المقبل، فيما تتجه الإدارة لتمديد عقدي الغنام والحسن مع تبقي قرابة عام ونصف على الانتهاء.
وتأتي خطوة إدارة العالمي للحفاظ على العناصر المحلية المميزة بالفريق رغبة في الاستقرار.
وكانت الإدارة النصراوية قد جددت عقد الظهير سلطان الغنام حتى صيف 2028 كأولى الخطوات في تجديد عقود اللاعبين المحليين.

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