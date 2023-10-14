التجديد لـ5 نجوم هدف النصر

(MENAFN
- Al Watan) فتحت إدارة النصر ملف التجديد لـ5 لاعبين محليين، للبقاء داخل صفوف العالمي خلال المرحلة المقبلة.
وبينت مصادر أن التجديد للخماسي هو عبد الإله العمري وسامي النجعي وأيمن يحيى وخالد الغنام وعلي الحسن، أهم ملفات إدارة النادي خلال الفترة الحالية، بناء على تقارير المدرب البرتغالي لويس كاسترو، وخصوصا التجديد للثلاثي العمري والنجعي وأيمن يحيى قبل دخول الفترة الحرة في يناير المقبل، فيما تتجه الإدارة لتمديد عقدي الغنام والحسن مع تبقي قرابة عام ونصف على الانتهاء.
وتأتي خطوة إدارة العالمي للحفاظ على العناصر المحلية المميزة بالفريق رغبة في الاستقرار.
وكانت الإدارة النصراوية قد جددت عقد الظهير سلطان الغنام حتى صيف 2028 كأولى الخطوات في تجديد عقود اللاعبين المحليين.
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