أطقم اتحادية خاصة للمونديال

(MENAFN
- Al Watan) وضعت إدارة الاتحاد ترتيبات جديدة وخاصة لمشاركة العميد في كأس العالم للأندية، تتضمن تدشين متجر عالمي وطقم خاص مونديالي للعميد. وأشارت مصادر إلى أنه سيتم التعاقد مع شركة عالمية لتأمين أطقم الملابس المونديالية، إضافة إلى توفير إصدارات مختلفة تخص مسيرة وإنجازات وتاريخ النادي توزع على الجماهير.
ويشارك النمور في كأس العالم للأندية، بصفته بطل دوري روشن السعودي للموسم الماضي، ويستهل مشواره في المونديال بمواجهة بطل أوقيانوسيا أوكلاند سيتي، على أن يواجه الفائز بينهما، الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال إفريقيا.
MENAFN14102023000089011017ID1107241363
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.