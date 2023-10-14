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أطقم اتحادية خاصة للمونديال

10/14/2023 11:14:52 PM
(MENAFN- Al Watan) وضعت إدارة الاتحاد ترتيبات جديدة وخاصة لمشاركة العميد في كأس العالم للأندية، تتضمن تدشين متجر عالمي وطقم خاص مونديالي للعميد. وأشارت مصادر إلى أنه سيتم التعاقد مع شركة عالمية لتأمين أطقم الملابس المونديالية، إضافة إلى توفير إصدارات مختلفة تخص مسيرة وإنجازات وتاريخ النادي توزع على الجماهير.
ويشارك النمور في كأس العالم للأندية، بصفته بطل دوري روشن السعودي للموسم الماضي، ويستهل مشواره في المونديال بمواجهة بطل أوقيانوسيا أوكلاند سيتي، على أن يواجه الفائز بينهما، الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال إفريقيا.

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