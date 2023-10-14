راحة أهلاوية مشروطة

(MENAFN
- Al Watan) اشترط مدرب الأهلي، الألماني ماتياس يايسله، على لاعبيه الخضوع لتدريبات بدنية ولياقية فردية تحت إشراف الجهاز الفني، خلال فترة الراحة التي منحهم إياها، خلال فترة التوقف الحالية، تمهيدًا للعودة للتدريبات الجماعية، استعدادًا لاستئناف منافسات دوري روشن للمحترفين.
ووضع الجهاز الفني الأهلاوي برنامجًا خاصًا لكل لاعب لتكون العودة للتدريبات دون خلل لياقي أو بدني.
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