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راحة أهلاوية مشروطة

10/14/2023 11:14:52 PM
(MENAFN- Al Watan) اشترط مدرب الأهلي، الألماني ماتياس يايسله، على لاعبيه الخضوع لتدريبات بدنية ولياقية فردية تحت إشراف الجهاز الفني، خلال فترة الراحة التي منحهم إياها، خلال فترة التوقف الحالية، تمهيدًا للعودة للتدريبات الجماعية، استعدادًا لاستئناف منافسات دوري روشن للمحترفين.
ووضع الجهاز الفني الأهلاوي برنامجًا خاصًا لكل لاعب لتكون العودة للتدريبات دون خلل لياقي أو بدني.

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