الأولمبي يكثف إعداده

(MENAFN
- Al Watan) كثف المنتخب السعودي تحت 23 عامًا تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الرياض، الذي يمتد حتى الـ17 من أكتوبر الجاري، ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على إستاد الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني الوطني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًا، أعقبه مناورة مصغّرة على مجموعتين.
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