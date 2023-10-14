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الأولمبي يكثف إعداده

10/14/2023 11:14:52 PM
(MENAFN- Al Watan) كثف المنتخب السعودي تحت 23 عامًا تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الرياض، الذي يمتد حتى الـ17 من أكتوبر الجاري، ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على إستاد الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني الوطني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًا، أعقبه مناورة مصغّرة على مجموعتين.

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