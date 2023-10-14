الأخضر يعيد ذكريات 2006

(MENAFN
- Al Watan) رغم أن التعادل الذي خرج به المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره منتخب نيجيريا، 2/2، في المباراة الودية التي جمعتهما أول من أمس على ملعب بورتيماو بالبرتغال، ضمن برنامج الصقور الإعدادي لكأس آسيا 2023، التي تنطلق خلال يناير المقبل بقطر، لم يكن مقنعا، إلا أنه أوقف سلسلة الخسائر التي رافقت الصقور طوال 11 شهرا، معيدا للأذهان أسوأ سلسلة عدم انتصار التي شهدها عام 2006، حين فشل الصقور الخضر في الانتصار خلال 7 مباريات متتالية.
6 خسائر
كان آخر انتصار للأخضر في افتتاح مبارياته بمونديال قطر 2022 أمام الأرجنتين 1/2، ليخسر بعدها 6 مباريات ضد بولندا والمكسيك في كأس العالم، وبوليفيا وفنزويلا وكوستاريكا وكوريا الجنوبية وديا، قبل التعادل مع نيجيريا، باستثناء انتصاره على اليمن وخساراتيه أمام العراق وعمان في خليجي 2023، التي شهدت مشاركة الأخضر بالمنتخب الرديف في تلك البطولة، والتي أقيمت في يناير الماضي بالعراق.
السلسلة الأسوأ
تعتبر السلسلة الحالية أسوأ سلسلة عدم فوز منذ 2006، حين فشل الصقور الخضر في الانتصار خلال 7 مباريات. وللمباراة الثالثة على التوالي، فشل روبرت مانشيني مدرب السعودية، في تحقيق فوزه الأول مع الأخضر، بعد الخسارة أمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية قبل التعادل مع نيجيريا.ويملك الأخضر، الفرصة في كسر الأرقام السلبية، عندما يواجه نظيره المالي، الثلاثاء المقبل، في ختام معسكره الإعدادي المقام حاليا في لاقوس البرتغالية، خلال أيام FIFA.
استرجاع واستشفاء
ميدانيا، أخضع مدرب الأخضر، الإيطالي روبرتو مانشيني، لاعبيه الذين خاضوا مواجهة نيجيريا لتدريبات استرجاعية واستشفائية، فيما أدى بقية اللاعبين مرانا تنوع بين اللياقي والتكتيكي.
-7 مواجهات متتالية الأخضر لا يعرف الانتصار
-6 خسائر متتالية وتعادل للصقور بعد التانجو
-الصقور أعادوا ذكريات سلسلة 2006
-7 مباريات متتالية فشل خلالها الأخضر في الفوز
-مانشيني يفشل في الفوز خلال 3 مباريات
-مواجهة مالي فرصة لكسر أرقام السلسلة السلبية
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