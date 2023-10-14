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الأخضر يعيد ذكريات 2006

10/14/2023 11:14:52 PM
(MENAFN- Al Watan) رغم أن التعادل الذي خرج به المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره منتخب نيجيريا، 2/2، في المباراة الودية التي جمعتهما أول من أمس على ملعب بورتيماو بالبرتغال، ضمن برنامج الصقور الإعدادي لكأس آسيا 2023، التي تنطلق خلال يناير المقبل بقطر، لم يكن مقنعا، إلا أنه أوقف سلسلة الخسائر التي رافقت الصقور طوال 11 شهرا، معيدا للأذهان أسوأ سلسلة عدم انتصار التي شهدها عام 2006، حين فشل الصقور الخضر في الانتصار خلال 7 مباريات متتالية.
6 خسائر
كان آخر انتصار للأخضر في افتتاح مبارياته بمونديال قطر 2022 أمام الأرجنتين 1/2، ليخسر بعدها 6 مباريات ضد بولندا والمكسيك في كأس العالم، وبوليفيا وفنزويلا وكوستاريكا وكوريا الجنوبية وديا، قبل التعادل مع نيجيريا، باستثناء انتصاره على اليمن وخساراتيه أمام العراق وعمان في خليجي 2023، التي شهدت مشاركة الأخضر بالمنتخب الرديف في تلك البطولة، والتي أقيمت في يناير الماضي بالعراق.
السلسلة الأسوأ
تعتبر السلسلة الحالية أسوأ سلسلة عدم فوز منذ 2006، حين فشل الصقور الخضر في الانتصار خلال 7 مباريات. وللمباراة الثالثة على التوالي، فشل روبرت مانشيني مدرب السعودية، في تحقيق فوزه الأول مع الأخضر، بعد الخسارة أمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية قبل التعادل مع نيجيريا.ويملك الأخضر، الفرصة في كسر الأرقام السلبية، عندما يواجه نظيره المالي، الثلاثاء المقبل، في ختام معسكره الإعدادي المقام حاليا في لاقوس البرتغالية، خلال أيام FIFA.
استرجاع واستشفاء
ميدانيا، أخضع مدرب الأخضر، الإيطالي روبرتو مانشيني، لاعبيه الذين خاضوا مواجهة نيجيريا لتدريبات استرجاعية واستشفائية، فيما أدى بقية اللاعبين مرانا تنوع بين اللياقي والتكتيكي.
-7 مواجهات متتالية الأخضر لا يعرف الانتصار
-6 خسائر متتالية وتعادل للصقور بعد التانجو
-الصقور أعادوا ذكريات سلسلة 2006
-7 مباريات متتالية فشل خلالها الأخضر في الفوز
-مانشيني يفشل في الفوز خلال 3 مباريات
-مواجهة مالي فرصة لكسر أرقام السلسلة السلبية

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