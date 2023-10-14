رفض دعوات الاحتلال للتهجير القسري لفلسطين

(MENAFN
- Al Watan) تركت الحرب في غزة المدنيين بلا خيارات للعيش؛ حيث أعطى جيش الاحتلال الإسرائيلي 1.1 مليون فلسطيني 24 ساعة لاتخاذ قرارهم بالإخلاء قبل هجوم بري يعدون له، فهل يتعين عليهم أن يستجيبوا لمطالب الاحتلال التي تريد التهجير القسري للشعب الفلسطيني والقيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى جنوب غزة، حيث التشرد؟ أم ينبغي عليهم البقاء ضمن المنطقة التي حددها الجيش الإسرائيلي الآن منطقة مستهدفة ويكون المصير الموت؟
ومن هنا ظهرت الإدانات العربية، واستقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
وأكّد في بداية اللقاء، رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، معربًا عن إدانته لاستهداف المدنيين بأي شكل.
وشدّد على مطالبة المملكة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ومحيطها، ورفع الحصار عن القطاع تماشيًا مع القانون الدولي، والعمل على ضمان دخول المساعدات الإنسانية الملحّة من غذاءٍ ودواء، والحاجة إلى بذل جهدٍ جماعي سريع لوقف دوامة العنف المستمرة، وكافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين لمنع حدوث كارثة إنسانية.
رفض العدوان
وأوضح وزير الخارجية السعودي أن الأولوية الآن هي العمل على منع سقوط المزيد من المدنيين الأبرياء نتيجةً لدوامة العنف المستمرة، وشدد على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني، وأن أي أعمال تتنافى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ستفاقم من عمق الأزمة الحالية، وتزيد المعاناة في تلك المنطقة.
وأن الحوار هو المسار الوحيد لإيجاد حلٍ سياسي عادل وشامل للنزاع، وأن على المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤوليته لوقف العنف والدفع بعملية السلام وفقًا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.
وحذّر أعضاء البرلمان العربي من خطورة تطورات الأوضاع الراهنة في فلسطين والانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل ((القوة القائمة بالاحتلال)) وتماديها في قيامها بشنّ حرب إبادة مفتوحة تقوم خلالها بقصف همجي للأحياء والمدن واستهداف متعمد للمدنيين في قطاع غزة وتدمير البنية التحتية مما أسفر عن سقوط المئات من الشهداء وآلاف الجرحى بينهم عدد كبير من الشيوخ والنساء والأطفال الأبرياء.
فيما أدانت اللجنة الإسلامية للهلال الدولي، إحدى المؤسسات المتخصصة لمنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم، الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من قصف عشوائي جوي وبري وبحري متواصل، يستهدف المباني السكنية والمصالح الحيوية المدنية، وتدمير البنية الأساسية والجامعات والمستشفيات والمساجد والمنازل والحصار التام ومنع وصول المساعدات الإنسانية ومواد الغذاء والدواء وقطع الكهرباء والمياه، والذي أدى إلى تدمير هائل وسقوط عدد كبير من الضحايا من بينهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء، وتعد جميع هذه الجرائم عقوبات جماعية وانتهاكات جسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني وتشكل جرائم حرب، تضاف إلى القائمة الطويلة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتستدعي تدخل المجتمع الدولي بكافة مكوناته لوضع حد سريع لهذا العدوان وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء فلسطين.
الطائرات الحربية
ومع مرور الوقت على الإنذار النهائي، كان مئات الآلاف من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي يحتشدون بالقرب من الحدود الشمالية لغزة. وحلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء المنطقة، وهبطت على ارتفاع منخفض لإلقاء القنابل على المنازل والمباني السكنية الشاهقة. وناشدت جماعات الإغاثة المجتمع الدولي وقف ما نددت به باعتباره جريمة حرب محتملة تتمثل في النقل القسري للسكان.
وفي المستشفيات التي تعاني من نقص الموظفين وسوء التجهيز، قال الأطباء الفلسطينيون إنهم شعروا بأنه ليس لديهم خيار سوى البقاء في أماكنهم. وقال مديره العام محمد أبو سليم إنه لا توجد طريقة لإخلاء مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة. على الرغم من أن المستشفى كان في حالة من الفوضى - حيث تضاءلت الكهرباء في ظل الحصار الإسرائيلي، وأسرته مكتظة، وفاضت المشرحة. وقال أبو سليم إنه ببساطة لا يوجد مكان آمن آخر في غزة لوضع 600 مريض، العديد منهم في حالة خطيرة بسبب الهجمات.
اشتداد الانتقام
وجادل مئات الآلاف من الفلسطينيين الآخرين في مختلف أنحاء المنطقة حول الخيار المؤلم مع اشتداد الانتقام الإسرائيلي. ويقول الجيش الإسرائيلي إن غاراته الجوية تستهدف البنية التحتية للمسلحين، وليس المدنيين – وهو ادعاء يرفضه الفلسطينيون.
وفر كثيرون جنوبًا للنجاة بحياتهم وتكدسوا في سيارات أقاربهم وساروا في الشوارع التي سدتها الأنقاض حتى مع وقوع القصف المدوي من حولهم. وامتد صف مختلط من الجرارات وعربات الخيول والحمير لمسافة حوالي 30 كيلومترًا (18 ميلًا) عبر القطاع، مما أدى إلى تحويل الرحلة التي تستغرق عادة 45 دقيقة إلى رحلة مروعة - ومميتة بالنسبة لعشرات الأشخاص - تستغرق ساعتين. وقال المكتب الصحفي لحماس إن الغارات الجوية الإسرائيلية على المركبات التي تم إخلاؤها أدت إلى مقتل 70 شخصا على الأقل.
الاحتلال الإسرائيلي VS الشعب الفلسطيني
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