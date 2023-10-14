المدارس الأهلية خارج نطاق التميز

أكد مدير مركز التميز في الإدارة العامة للتعليم في الأحساء يوسف الخلفان ((رئيس اللجنة العلمية والتحكيم في جائزة الشيخ عبدالوهاب الموسى للتميز التعليمي))، استثناء اللجنة العليا للجائزة المدارس الأهلية من المشاركة في فئة (المدرسة المتميزة)، ابتداءً من الدورة الجديدة ((الحالية)) الـ13، وذلك لإعطاء مساحة لمدارس التعليم العام ((الحكومي))، مشيرًا إلى أن هذا معمول به في العديد من الجوائز، مع إتاحة مشاركة طلبة المدارس الأهلية في فئة (الطالب المتميز)، وكذلك المعلمين والمعلمات في فئة (المعلم المتميز)، إضافة لفئة التشكيلات الإشرافية.

أفضل الممارسات

أضاف الخلفان لـ((الوطن))، أن اللجنة العليا، أقرت فرصًا تطورية للجائزة لهذا العام، من بينها العمل على تحديث وتطوير أدلة ومعايير فئات الجائزة بما ينسجم مع المستجدات التعليمية الحديثة ابتداءً من الدورة المقبلة 14، إضافة إلى عزم الإدارة إقامة ملتقى لأفضل الممارسات التعليمية للفائزين بعد إعلان النتائج، وستشارك فيه مجموعة من الشخصيات التعليمية البارزة والمختصة في مجال الأداء المتميز وتجويده.

مليون ريال

حددت الإدارة العامة للتعليم في الأحساء الـ28 من ربيع الآخر المقبل موعدًا نهائيًا للتسجيل في الجائزة، التي تبلغ قيمة جوائزها المالية مليون ريال، في 8 فئات، وهي: الإدارة المتميزة، المدرسة المتميزة، الطالب المتميز، التشكيلات المدرسية المتميزة، المعلم المتميز، المشرف التربوي المتميز، الموظف الإداري المتميز، المشروع المتميز. وانطلقت الجائزة عام 1432هـ، وتهدف لتطوير وتحفيز وإبراز المتميزين وتحسين مخرجات التعليم وتطوير عملياته، وتعد من جوائز تطبيقات الجودة في التعليم، فهي انطلقت من الأحساء ولأهالي الأحساء، والجائزة لها لجنة عليا تعقد اجتماعاتها دوريًا تتابع وتشرف على جميع عمليات الجائزة.