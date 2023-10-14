96% ارتفاع عقود المركبات المخصصة للنقل

(MENAFN
- Al Watan) سجلت عقود المركبات المسجلة عبر الهيئة العامة للنقل ارتفاعا في العام الحالي بنسبة 96% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ إجمالي عقود المركبات حسب صنع المركبة 735.479 ألف عقد، مقابل 375.306 ألف عقد للعام الماضي، في وقت تصدرت شركة هونداي عقود المركبات حسب شركة المركبة والطراز بـ24%، وسيطرت الرياض على العقود خلال شهر سبتمبر الماضي بـ22%. عقود الشركات
كشف تقرير الهيئة العامة للنقل عقود المركبات للربع الثالث من العام الحالي، حيث تصدرت هونداي أكسنت العقود حسب شركة المركبة والطراز، بإجمالي 178.654 ألف عقد بـ24.29%، وحلت تويوتا ياريس ثانيا بإجمالي 178.420 ألف عقد بـ24.25%، ونيسان صني ثالثا بإجمالي 131.234 ألف عقد بـ18%، وكيا بيجاس رابعا بإجمالي 98.234 ألف عقد بـ13%، وشانجان السفن خامسا بإجمالي 92.921 ألف عقد بـ12.63%، وهونداي النترا سادسا بإجمالي 91.077 ألف عقد بـ12.38%، وجيلي أميجراند سابعا بإجمالي 74.187 ألف عقد بـ10%، وتويوتا كرولا ثامنا بإجمالي 64.748 ألف عقد بـ9%، وهونداي آي تن سيدان تاسعا، بإجمالي 50.103 ألف عقد بـ6.81%، وسوزوكي ديزاير عاشرا بإجمالي 49.239 ألف عقد بـ6.69%. المناطق الأعلى
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من عقود المركبات في شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغت إجمالي العقود 163.378 ألف عقد بـ22%، وحلت مكة المكرمة ثانيا بإجمالي 108.407 آلاف عقد بـ15%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 74.661 ألف عقدبـ10%، وعسير رابعا، بإجمالي 29.190 ألف عقد بـ4%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 25.396 ألف عقد بـ3%. 81 ألف بطاقة
بلغ إجمالي بطاقات السائقين المصدرة خلال الربع الثالث من العام الحالي 81.027 ألف بطاقة مصدرة، وسيطرت الرياض على بطاقات السائقين المصدرة، حيث بلغ إجمالي البطاقات 26.033 ألف بطاقة بـ32%، وحلت الشرقية ثانيا، بإجمالي 18.713 ألف بطاقة بـ23%، ومكة المكرمة ثالثا، بإجمالي 17.068 ألف بطاقة بـ21%، والقصيم رابعا، بإجمالي 5595 بطاقة بـ7%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 2813 بطاقة بـ3%. 17 نشاطا
اشتملت بطاقات السائقين المصدرة على 17 نشاطا للنقل، وتصدر نقل البضائع على الحساب الخاص البطاقات المصدرة بـ35.894 ألف بطاقة سائقين مصدرة، وحل نقل البضائع على الطرق البرية ثانيا بـ29.017 ألف بطاقة سائقين مصدرة، والنقل المتخصص ثالثا بـ5003 بطاقات سائقين مصدرة، والأجرة العامة رابعا بـ3706 بطاقات سائقين مصدرة، والنقل التعليمي خامسا بـ1882 بطاقة سائقين مصدرة.
هونداي تتصدر عقود المركبات بـ24%
الرياض الأكثر عقودا للمركبات
735.479 ألفا عقود المركبات
81 ألفا بطاقات السائقين المصدرة
%32 من بطاقات السائقين المصدرة بالرياض
أكثر الشركات عقودا:
هونداي أكسنت: 24.29%
تويوتا ياريس: 24.25%
نيسان صني: 18%
كيا بيجاس: 13%
شانجان السفن: 12.63%
هونداي النترا: 12.38%
جيلي أميجراند: 10% أكثر المناطق عقود مركبات:
الرياض: 22%
مكة المكرمة: 15%
الشرقية: 10%
عسير: 4%
المدينة المنورة: 3.45%
الأكثر في بطاقات السائقين المصدرة:
الرياض: 32%
الشرقية: 23%
مكة المكرمة: 21%
القصيم: 7%
المدينة المنورة: 3%
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