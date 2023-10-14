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96% ارتفاع عقود المركبات المخصصة للنقل

10/14/2023 11:14:51 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت عقود المركبات المسجلة عبر الهيئة العامة للنقل ارتفاعا في العام الحالي بنسبة 96% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ إجمالي عقود المركبات حسب صنع المركبة 735.479 ألف عقد، مقابل 375.306 ألف عقد للعام الماضي، في وقت تصدرت شركة هونداي عقود المركبات حسب شركة المركبة والطراز بـ24%، وسيطرت الرياض على العقود خلال شهر سبتمبر الماضي بـ22%.
عقود الشركات
كشف تقرير الهيئة العامة للنقل عقود المركبات للربع الثالث من العام الحالي، حيث تصدرت هونداي أكسنت العقود حسب شركة المركبة والطراز، بإجمالي 178.654 ألف عقد بـ24.29%، وحلت تويوتا ياريس ثانيا بإجمالي 178.420 ألف عقد بـ24.25%، ونيسان صني ثالثا بإجمالي 131.234 ألف عقد بـ18%، وكيا بيجاس رابعا بإجمالي 98.234 ألف عقد بـ13%، وشانجان السفن خامسا بإجمالي 92.921 ألف عقد بـ12.63%، وهونداي النترا سادسا بإجمالي 91.077 ألف عقد بـ12.38%، وجيلي أميجراند سابعا بإجمالي 74.187 ألف عقد بـ10%، وتويوتا كرولا ثامنا بإجمالي 64.748 ألف عقد بـ9%، وهونداي آي تن سيدان تاسعا، بإجمالي 50.103 ألف عقد بـ6.81%، وسوزوكي ديزاير عاشرا بإجمالي 49.239 ألف عقد بـ6.69%.
المناطق الأعلى
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من عقود المركبات في شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغت إجمالي العقود 163.378 ألف عقد بـ22%، وحلت مكة المكرمة ثانيا بإجمالي 108.407 آلاف عقد بـ15%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 74.661 ألف عقدبـ10%، وعسير رابعا، بإجمالي 29.190 ألف عقد بـ4%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 25.396 ألف عقد بـ3%.
81 ألف بطاقة
بلغ إجمالي بطاقات السائقين المصدرة خلال الربع الثالث من العام الحالي 81.027 ألف بطاقة مصدرة، وسيطرت الرياض على بطاقات السائقين المصدرة، حيث بلغ إجمالي البطاقات 26.033 ألف بطاقة بـ32%، وحلت الشرقية ثانيا، بإجمالي 18.713 ألف بطاقة بـ23%، ومكة المكرمة ثالثا، بإجمالي 17.068 ألف بطاقة بـ21%، والقصيم رابعا، بإجمالي 5595 بطاقة بـ7%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 2813 بطاقة بـ3%.
17 نشاطا
اشتملت بطاقات السائقين المصدرة على 17 نشاطا للنقل، وتصدر نقل البضائع على الحساب الخاص البطاقات المصدرة بـ35.894 ألف بطاقة سائقين مصدرة، وحل نقل البضائع على الطرق البرية ثانيا بـ29.017 ألف بطاقة سائقين مصدرة، والنقل المتخصص ثالثا بـ5003 بطاقات سائقين مصدرة، والأجرة العامة رابعا بـ3706 بطاقات سائقين مصدرة، والنقل التعليمي خامسا بـ1882 بطاقة سائقين مصدرة.
هونداي تتصدر عقود المركبات بـ24%
الرياض الأكثر عقودا للمركبات
735.479 ألفا عقود المركبات
81 ألفا بطاقات السائقين المصدرة
%32 من بطاقات السائقين المصدرة بالرياض
أكثر الشركات عقودا:
هونداي أكسنت: 24.29%
تويوتا ياريس: 24.25%
نيسان صني: 18%
كيا بيجاس: 13%
شانجان السفن: 12.63%
هونداي النترا: 12.38%
جيلي أميجراند: 10%
أكثر المناطق عقود مركبات:
الرياض: 22%
مكة المكرمة: 15%
الشرقية: 10%
عسير: 4%
المدينة المنورة: 3.45%
الأكثر في بطاقات السائقين المصدرة:
الرياض: 32%
الشرقية: 23%
مكة المكرمة: 21%
القصيم: 7%
المدينة المنورة: 3%

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