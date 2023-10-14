بنك التنمية الاجتماعية يستضيف ملتقى امبريتك في الرياض خلال أكتوبر

(MENAFN
- Al Watan) برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، يستضيف بنك التنمية الاجتماعية ملتقى ((إمبريتك)) -التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ((الأونكتاد))- في مدينة الرياض، خلال الفترة من 21- 22 أكتوبر 2023، وبحضور مجموعة من الوزراء والمحافظين، إلى جانب شخصيات دولية من عدة دول، ويأتي هذا الملتقى بشراكة إستراتيجية مع البنك السعودي للاستثمار والبنك السعودي الفرنسي.
تأتي فعاليات ملتقى ((إمبريتك)) بالتزامن مع الاجتماع السنوي لمديري فروع ((إمبريتك)) حول العالم لأول مرة خارج جنيف، والذي سيستضيفه بنك التنمية الاجتماعية، حيث يتخلله الكثير من الفعاليات المصاحبة من منجزات ومبادرات، واستعراض لقصص النجاح، وجلسات حوارية، وتقديم الاستشارات التخصصية لأصحاب المنشآت ورواد الأعمال وأصحاب العمل الحر.
ويذكر أن ملتقى ((إمبريتك)) الذي تأسس مطلع عام 1988، هو برنامج دولي تابع لـ((الأونكتاد))، تم إطلاقه وتنفيذه في المملكة من قبل بنك التنمية الاجتماعية في عام 2013، تحت إشراف منظمة ((الأونكتاد))، المالك الحصري للبرنامج، حيث تم تصميم البرنامج لتطوير وتعزيز القدرات والكفاءات الريادية الشخصية، وبناء منشآت المتناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة الحجم مستدامة وتنافسية، من أجل تحقيق الثروة والتنمية المحلية وخلق فرص عمل وتحسين المجتمع.
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