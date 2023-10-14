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بنك التنمية الاجتماعية يستضيف ملتقى امبريتك في الرياض خلال أكتوبر

10/14/2023 11:14:51 PM
(MENAFN- Al Watan) برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، يستضيف بنك التنمية الاجتماعية ملتقى ((إمبريتك)) -التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ((الأونكتاد))- في مدينة الرياض، خلال الفترة من 21- 22 أكتوبر 2023، وبحضور مجموعة من الوزراء والمحافظين، إلى جانب شخصيات دولية من عدة دول، ويأتي هذا الملتقى بشراكة إستراتيجية مع البنك السعودي للاستثمار والبنك السعودي الفرنسي.
تأتي فعاليات ملتقى ((إمبريتك)) بالتزامن مع الاجتماع السنوي لمديري فروع ((إمبريتك)) حول العالم لأول مرة خارج جنيف، والذي سيستضيفه بنك التنمية الاجتماعية، حيث يتخلله الكثير من الفعاليات المصاحبة من منجزات ومبادرات، واستعراض لقصص النجاح، وجلسات حوارية، وتقديم الاستشارات التخصصية لأصحاب المنشآت ورواد الأعمال وأصحاب العمل الحر.
ويذكر أن ملتقى ((إمبريتك)) الذي تأسس مطلع عام 1988، هو برنامج دولي تابع لـ((الأونكتاد))، تم إطلاقه وتنفيذه في المملكة من قبل بنك التنمية الاجتماعية في عام 2013، تحت إشراف منظمة ((الأونكتاد))، المالك الحصري للبرنامج، حيث تم تصميم البرنامج لتطوير وتعزيز القدرات والكفاءات الريادية الشخصية، وبناء منشآت المتناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة الحجم مستدامة وتنافسية، من أجل تحقيق الثروة والتنمية المحلية وخلق فرص عمل وتحسين المجتمع.

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