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إغلاق 6 شركات من كل 10 في أول 3 أعوام

10/14/2023 11:14:51 PM
(MENAFN- Al Watan) ألمح خبير ((سعودي)) متخصص في تطوير الأعمال الريادية، إلى وصول تجارة ((المقاهي)) في بعض مناطق المملكة إلى مرحلة التشبع في وقتنا الحالي، وإغلاق بعضها مع حالة التشبع، مضيفًا أن أسواق ((المقاهي)) في السعودية ((حرة))، باعتبارها تجارة تكميلية واستهلاكيةـ وتخضع لنظريات السوق في العرض والطلب، ومن الطبيعي، نجاح متجر واحد يدفع الآخرين لافتتاح متاجر مشابهة، حتى يصل السوق إلى مرحلة تشبع، وبعدها مرحلة التوازن، وهي موجات طبيعية في كل الأسواق.
مجال مخاطرة
أبان مطور الأعمال الريادية، محمد بازيد، أن البيانات الإحصائية تشير إلى أن من بين افتتاح كل 10 شركات إغلاق 6 شركات خلال الـ3 أعوام الأولى من الافتتاح، وهو مجال مخاطرة، ومن أسباب الفشل في السنوات الثلاث الأولى، الدخول في الوقت والمجال الخطأ ((سوق متشبع))، إشكالية في الأسعار، انكماش اقتصادي، وهي خارجة عن إرادة المؤسس، وضعف الجانب المحاسبي، ومتخصص في التحليل المحاسبي للأرقام، وأن تدني الإدارة المالية سببًا في فشل أكثر من 50% من التجارب، وتدني إدارة التدفق النقدية.
مؤكدًا على ضرورة بناء وتطوير أدلة لتطوير الشركة، تتضمن الصلاحيات المدير التنفيذي، والمؤسس، والمستثمر لمنع التداخلات، لافتًا إلى أن نماذج الأعمال التقنية، تستهلك صرف مالي عالي، والاستمرار في الصرف إلى 10 أعوام قبل الأرباح، مشددًا على أن كثير من الشركات الصغيرة لا تعطي الحوكمة مساحتها الكافية، رغم أهميتها في ايضاح صلاحية الرئيس التنفيذي، وآلية التصويت في الاختلاف، وتحديد مجلس الإدارة، وتحديدًا في حال التوسع.
تعثر التوسع
أرجع أسباب التعثر في التوسع إلى عدم الحصول على مستثمرين مناسبين، والانتقال إلى الإدارة تنفيذية غير قادرة على مواجهة التوسع في النموذج، مشددًا على ضرورة اختيار شخص مناسب ((مدير تنفيذي)) لتحويل الرؤية إلى خطط تشغيل وتوسّع مُحكمة وبرامج عمل ناجحة، لافتًا إلى أنه قد يتعرض رائد الأعمال بعد التقاعد عن العمل للإصابة بالاكتئاب، لذا لا يفضل تقاعد رائد الأعمال للاحتفاظ بالأجواء العاطفية، والشعور بانهيار العمل عند مغادرته.

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