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مزايا خاصة لدارسي منهج أسرة الحوثي

10/14/2023 11:14:50 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف مصدر تعليمي في العاصمة اليمنية صنعاء توجه وزارة التربية والتعليم التابعة للحوثيين لإضافة مادة تعليمية تتعلق بأسرة الحوثي، وتكون مقررة على كل المراحل الدراسية في اليمن، بداية من الصفوف الأولية في المراحل الابتدائية حتى المراحل الجامعية، وستعامل بقداسة، وتمنح مميزات خاصة عن كل الكتب والمقررات الدراسية الأخرى، بحيث يفرد لها معلمون مختصون معروفون بولائهم العميق للأسرة، وليس بكفاءاتهم الدراسية، وتكون الأعلى في الدرجات عن بقية المواد. كما سيمنح الطلاب المتفوقون فيها أولويات خاصة في القبول والمعاملات.
عنصرية إرهابية
وبيّن المصدر أنهم غلفوا الكتاب بغلاف خاص، وتم إظهاره بشكل مختلف. كما تم اعتماده كمادة أساسية يومية في الجدول الدراسي، مؤكدا أن التعليم في اليمن سقط إلى الحضيض منذ انقلاب الحوثيين على السلطة، وازداد سقوطا بتعيين قيادي عنصري حوثي جاهل وزيرا للتعليم، فالحوثيون دمروا التعليم وتخصصاته، وأدخلوا عليه كتبا دخيلة تحمل الطائفية وعنصرية الإرهاب. كما طردوا المعلمين، واستبدلوا بهم موالين لهم، وأغلقوا مدارس، وحولوها لثكنات عسكرية ومراكز تدريب، وكثير من الاقسام الجامعية تم إغلاقها، وكذلك مراكز التدريب والتعليم.
خدمة الحوثي
وذكر المصدر أن المناهج لم تعد تخدم التعليم، بل أصبح كل التعليم يتحدث عن الحوثيين، ويدعم توجهاتهم وأفكارهم، وهو الأمر الذي جعل كثيرا من أبناء اليمن يتركون مواصلة تعليمهم، ليبقى المجال متاحا فقط للحوثيين.
ولم يكتف الحوثيون بتشويه المناهج، بل ذهبوا لما هو أعمق، حيث تعمدوا حرق القرآن الكريم في المساجد وتفجيرها، وتدمير دور الحديث وحرقها، وكل ذلك كان مقدمة لظهور هذا الكتاب المقدس في أعين الحوثيين، وتمييزه على كل الكتب الدراسية، حيث إن هناك رسالة خبيثة بأنه عندما يكون الأعلى درجات وأهمية، فهذا يعني حشو الأطفال من الصفوف الدنيا حتى وصولهم للجامعات بأنه أعظم وأجل كتاب، ولا يوجد كتاب أقدس منه في أعين الحوثيين.
سرية تامة
وأكد المصدر أن الحوثيين يعملون حاليا في وزارة تعليمهم بسرية تامة على هذا المشروع الإجرامي، حيث إن هناك لجنة من عدة أشخاص، للإشراف على إظهار الكتب بالشكل الجاذب المختلف، وأيضا اختيار نوع الورق والطباعة والتغليف وعدد الصفحات والصور والمقدمة والمحتوى.
ولفت إلى أن هذا الكتاب سيظهر بخزعبلات وأكاذيب وبدع وفسق، لتمجيد أسرة الحوثي، ومنحها قداسة ربانية ومكانة رفيعة عن كل البشر، وسيكون هذا الكتاب إضافة حوثية لتدمير كل شىء بقي في اليمن.
منح كتاب الحوثي
معلمو المادة من أصحاب الولاء
خص المادة بدرجات عالية
أولويات للطلاب المتفوقين فيها
تغليف الكتاب بغلاف خاص، وإظهاره بشكل مختلف
اعتماده كمادة يومية في الجدول الدراسي

MENAFN14102023000089011017ID1107241354

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