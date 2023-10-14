حسم زيادة قدرات الربط الكهربائي بين مصر والأردن قبل نهاية 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: المفاضلة بين التأجيل أو زيادة القدرات المتبادلة حتى 1100 ميجاوات فقط
تنتظر مصر والأردن انتهاء الدراسات الخاصة بزيادة قدرات خط الربط الكهربائي بين البلدين لاتخاذ قرار نهائى بشأنه قبل نهاية العام الجارى.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن الظروف الاقتصادية فى مصر والأردن قد تدفع إلى تأجيل زيادة قدرة خط الربط الكهربائى بين البلدين المقدرة بنحو ألفى ميجاوات، أو تنفيذ زيادة تدريجية فى القدرات إلى نحو 1100 ميجاوات فقط، خاصة مع ارتفاع تكلفة التنفيذ لحوالى 1.5 مليار دولار.
وأوضحت المصادر، أن الدراسات المبدئية التى أجريت كشفت عن ارتفاع تكلفة التنفيذ فى الوقت الحالى بالتزامن مع وجود قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة فى الأردن، ونفس الأمر بالنسبة لمصر التى يتجاوز احتياطى القدرات الكهربائية بها 20 ألف ميجاوات.
وأضافت المصادر، أن مصر والأردن متوافقان على زيادة قدرات الربط الكهربائى ولكن مازالت الدراسات الفنية والمالية تستكمل وبالتالى الأمر سيستغرق وقتاً أطول، والتأجيل لا يعنى إلغاء المشروع ولكن سيتم التأجيل لفترة وبعدها تستكمل المفاوضات.
وقالت المصادر، إن زيادة قدرات الربط الكهربائى بين مصر والأردن البالغة 550 ميجاوات إلى ألفى ميجاوات يحتاج إلى تطوير الشبكات فى مصر والأردن ومكونات ومهمات جديدة لتنفيذ المشروع سوف تؤدى إلى ارتفاع التكلفة.
ويأتى الربط الكهربائى بين مصر والأردن ضمن مشروع ربط شبكات الكهرباء فى مصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا وفلسطين وسوريا وتركيا.
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