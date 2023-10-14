حسم زيادة قدرات الربط الكهربائي بين مصر والأردن قبل نهاية 2023

تنتظر مصر والأردن انتهاء الدراسات الخاصة بزيادة قدرات خط الربط الكهربائي بين البلدين لاتخاذ قرار نهائى بشأنه قبل نهاية العام الجارى.

وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن الظروف الاقتصادية فى مصر والأردن قد تدفع إلى تأجيل زيادة قدرة خط الربط الكهربائى بين البلدين المقدرة بنحو ألفى ميجاوات، أو تنفيذ زيادة تدريجية فى القدرات إلى نحو 1100 ميجاوات فقط، خاصة مع ارتفاع تكلفة التنفيذ لحوالى 1.5 مليار دولار.

وأوضحت المصادر، أن الدراسات المبدئية التى أجريت كشفت عن ارتفاع تكلفة التنفيذ فى الوقت الحالى بالتزامن مع وجود قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة فى الأردن، ونفس الأمر بالنسبة لمصر التى يتجاوز احتياطى القدرات الكهربائية بها 20 ألف ميجاوات.

وأضافت المصادر، أن مصر والأردن متوافقان على زيادة قدرات الربط الكهربائى ولكن مازالت الدراسات الفنية والمالية تستكمل وبالتالى الأمر سيستغرق وقتاً أطول، والتأجيل لا يعنى إلغاء المشروع ولكن سيتم التأجيل لفترة وبعدها تستكمل المفاوضات.

وقالت المصادر، إن زيادة قدرات الربط الكهربائى بين مصر والأردن البالغة 550 ميجاوات إلى ألفى ميجاوات يحتاج إلى تطوير الشبكات فى مصر والأردن ومكونات ومهمات جديدة لتنفيذ المشروع سوف تؤدى إلى ارتفاع التكلفة.

ويأتى الربط الكهربائى بين مصر والأردن ضمن مشروع ربط شبكات الكهرباء فى مصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا وفلسطين وسوريا وتركيا.