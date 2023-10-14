((شل)) و((نورث بتروليم)) تنضمان لسباق المنافسة على ((وطنية))

كشفت مصادر مطلعة لـ((البورصة)) عن أن شركة شل للنفط بالتحالف مع مستثمر سعودى، مملوك للحكومة السعودية، أسسا تحالفًا للاستحواذ على الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية- إحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والتى تعتزم الدولة التخارج منها.

وأضافت المصادر، أن شركة نورث بتروليم إنترناشيونال (NPIC) الحكومية التابعة لمجموعة زينهاو الصينية، أيضًا باتت من بين المنافسين على الشركة بغرض زيادة أعمالها فى السوق المصري فى قطاعى التوزيع إلى جانب التنقيب وإنتاج البترول والغاز فى مصر.

وتابعت المصادر، أن هناك 3 متنافسين من بينهم“طاقة عربية”، و”أدنوك” و”إينوك” الإماراتيتان، موضحة أن عرض“أدنوك” من بين أفضل العروض المنافسة على الشركة.

وتابعت المصادر، أن الشركات لا تزال فى مراحل الفحص النافى للجهالة على الشركة، موضحة أن العرض الفائز سيستحوذ على الشركة التى أسستها الحكومة مؤخرًا ضمن عملة إعادة الهيكلة التى قام بها مستشارى الصفقة على“وطنية”، مع احتفاظ الجهاز بالمحطات الاستراتيجية ذات الطبيعة الخاصة تحت اسم“وطنية”.

وتوقعت الحكومة فى وثيقة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن يتم تنفيذ صفقة التخارج من شركة وطنية خلال نوفمبر المقبل، بعد أن تولى فريق المستشارين عملية إعادة هيكلة الشركة، وإنشاء كيان جديد يمتلك 174 محطة مزمع نقلها إلى الشركة الجديدة من إجمالى أكثر من 300 محطة مملوكة لشركة وطنية.

وأضاف التقرير، أنه تم البدء فى الترويج للمستثمرين وفتح غرفة البيانات فى منتصف مارس الماضى، فيما وقع 8 مستثمرين محتملين من إجمالى 16 مستثمرا اتفاقية عدم الإفصاح.

وتابع التقريرأنه بعد تلقى العروض الملزمة من المتوقع التفاوض على العقود النهائية، على أن يتم السداد من قبل المستثمرين كليا بالدولار، عدا عرض شركة طاقة عربية الذى يتضمن سداد جزء بالدولار وآخر بالجنيه.

وبدأت شركة نورث بتروليم انترناشيونال الصينية أعمالها فى مصر عام 2014، وتستثمر فى البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز فى منطقتى شمال وغرب جمسة بالصحراء الشرقية من خلال شركة العمليات المصرية الصينية بترو أمير وفى منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية بنسبة 100%، كما تساهم بنحو 35% فى منطقة غرب علم الشاويش بالصحراء الغربية.