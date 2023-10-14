المالية تستهدف مليار دولار من مبادرة استيراد سيارات المصريين فى الخارج

(MENAFN
- Al-Borsa News) الغتورى: 450 مليون دولار حصيلة المبادرة.. والتزمنا بالإعفاء من الضريبة الجمركية
قال الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن وزارة المالية تستهدف تحصيل مليار دولار من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج.
وأضاف الغتورى، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية“الحدث اليوم”، أن حصيلة المبادرة حتى الآن بلغت نحو 450 مليون دولار، مؤكداً أن الحكومة كانت ملتزمة بالإعفاء من الضريبة الجمركية مقابل الوديعة.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم اتخاذ قرار بمد فترة الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج لمدة 3 أشهر جديدة.
وكانت وزارة المالية قد وافقت لـ84 ألفا من المستفيدين من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، على إنهاء إجراء التحويل البنكى، خلال شهر لسداد قيمة الوديعة المقررة للمشاركة فى المبادرة، وتجاوز عدد المتقدمين فى المبادرة 100 ألف مواطن.
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