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المالية تستهدف مليار دولار من مبادرة استيراد سيارات المصريين فى الخارج

10/14/2023 11:14:40 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) الغتورى: 450 مليون دولار حصيلة المبادرة.. والتزمنا بالإعفاء من الضريبة الجمركية


قال الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن وزارة المالية تستهدف تحصيل مليار دولار من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج.

وأضاف الغتورى، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية“الحدث اليوم”، أن حصيلة المبادرة حتى الآن بلغت نحو 450 مليون دولار، مؤكداً أن الحكومة كانت ملتزمة بالإعفاء من الضريبة الجمركية مقابل الوديعة.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم اتخاذ قرار بمد فترة الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج لمدة 3 أشهر جديدة.

وكانت وزارة المالية قد وافقت لـ84 ألفا من المستفيدين من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، على إنهاء إجراء التحويل البنكى، خلال شهر لسداد قيمة الوديعة المقررة للمشاركة فى المبادرة، وتجاوز عدد المتقدمين فى المبادرة 100 ألف مواطن.

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