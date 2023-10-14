لاجارد: التضخم الأساسي في منطقة اليورو ما يزال مرتفعاً

MENAFN - Al-Borsa News) قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن التضخم الأساسي في منطقة اليورو لا يزال قوياً، وإن نمو الأجور“مرتفع على نحو تاريخي”.

وفي حديثها خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي بمدينة مراكش في المغرب؛ كررت لاجارد إلى حد بعيد تقييمها الشهر الماضي للاقتصاد مع التأكيد على أنه ما تزال هناك حاجة لإحراز تقدم في ترويض التضخم.

قالت لاجارد:“التضخم الأساسي ما يزال عند مستويات مرتفعة، مما يعكس حقيقة أن تلاشي تأثير الارتفاع السابق في أسعار المدخلات تقابله زيادةً في تكاليف العمالة.

في الواقع، أدت مطالبة الموظفين بالتعويض عن تراجع القوة الشرائية وسط شح أسواق العمل إلى نمو الأجور على نحو تاريخي”.

وأشارت إلى ضرورة استمرار تباطؤ التضخم صوب هدف 2% في 2025، مؤكدةً مجدداً التوقعات الجماعية لمسؤولي البنك في اجتماع 14 سبتمبر، الذي اتخذ فيه قرار رفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، بفارق صغير في التصويت، مع التعهد بإبقائها مرتفعة وعدم استبعاد المزيد من الزيادات.

“من المتوقع أن يتراجع نمو الأجور تدريجياً، وإن كان سيظل مرتفعاً خلال فترة التوقعات، مدفوعاً بالزيادات في الحد الأدنى للأجور وتعويضات التضخم في ظل قوة أسواق العمل، على الرغم من أنها بدأت تشهد ضعفاً”، وفق لاجارد التي أشارت -خلال مشاركتها بجلسة نقاشية يوم الجمعة- إلى أن تقييم تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة يظل أمراً بالغ الأهمية.

قالت لاجارد:“المخاطر الهبوطية تشمل ضعف الطلب، ويرجع ذلك على سبيل المثال إلى تشديد السياسة النقدية، أو إلى تدهور البيئة الاقتصادية الدولية”.

في سياق مواز، قدمت لاجارد وجهة نظر مماثلة بشأن آفاق النمو.

وقالت:“قد يكون النمو أبطأ إذا تبين أن تأثيرات السياسة النقدية أقوى من المتوقع، أو إذا ضعف الاقتصاد العالمي بشكل أكبر، واشتدت المخاطر الجيوسياسية.

يمكن أن يكون النمو أعلى من المتوقع أيضاً إذا أدت سوق العمل القوية وارتفاع الدخل الحقيقي وانحسار حالة عدم اليقين إلى تعزيز الثقة بين المستهلكين والشركات ودفعهم إلى إنفاق المزيد”.