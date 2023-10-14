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وزير المالية فهد الجارالله يناقش التوقعات الاقتصادية العالمية في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي

10/14/2023 11:02:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شاركت الكويت في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مراكش، حيث ترأس وفد الكويت المشارك في الاجتماعات، وزير المالية، فهد عبدالعزيز الجارالله، وتمت خلال الاجتماعات مناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي بما ذلك التوقعات الاقتصادية العالمية، والتركيز على العمل المطلوب للقضاء على الفقر ومواجهة التحديات العالمية.
وتم خلال الاجتماعات، طرح المسائل المتعلقة بالأعمال واتخاذ مجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قرارات بشأن كيفية التعامل مع القضايا النقدية الدولية الراهنة، وتضمنت الاجتماعات العديد من الجلسات والأحداث الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.
وعقد وزير المالية فهد الجارالله عددا من اللقاءات مع وزراء المال والتنمية والاقتصاد والتخطيط لبحث سبل تطوير التعاون المشترك وتعزيز التنسيق في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية.
واستقبل الجارالله أمين عام وزارة المالية في سلطنة عمان، ناصر بن خميس الجشمي، إذ تم خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات الاقتصادية والمالية في إطار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. كما استقبل الجارالله وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في المملكة الأردنية الهاشمية، زينة زيد طوقان، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية لتعزيز دور مكتب المدير التنفيذي للبنك الدولي لخدمة الدول الأعضاء فيه، والذي يضم 11 دولة عربية.
والتقى الجارالله بمدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، د.جهاد أزعور، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الكويت وصندوق النقد الدولي في عدد من المشاريع الواردة في برنامج عمل الحكومة، كما شكر الوزير بعثة الصندوق بشأن مشاورات مراجعة المادة الرابعة الخاصة بالإصلاحات المالية والاقتصادية. وحضر اللقاء مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية، عبدالعزيز الملا، ومدير إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية، د.عبدالعزيز العصيمي.
واستقبل الجارالله نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، حيث أكد الجارالله خلال اللقاء على العلاقة التاريخية بين الكويت والبنك الدولي، وإمكانية تطويرها والارتقاء بها من خلال المكتب المحلي للبنك الدولي في الكويت، وما يقوم به من تقديم استشارات للجهات المحلية وخاصة البرامج المدرجة برؤية الكويت 2035.
وحضر اللقاء المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد البحر، ومراقب إدارة العمليات لشؤون المنظمات والهيئات الدولية في الصندوق الكويتي للتنمية خالد الخالد، ومدير إدارة الدين العام في وزارة المالية عبدالعزيز الملا، ومدير إدارة التعاون الاقتصادي الدولي في وزارة المالية سعد الرشيدي.
واستقبل الجارالله أمس عددا من وزراء الدول الأعضاء في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المشاركة في الاجتماعات السنوية، حيث استقبل وزيرة التعاون الدولي في جمهورية مصر العربية د.رانيا المشاط، وتم خلال اللقاء التأكيد على العلاقات المميزة والوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين، كما استقبل وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، واستقبل وزير التخطيط والتعاون الدولي في جمهورية اليمن د.واعد عبدالله باذيب، ووزير المالية في جمهورية اليمن سالم بن بريك، ووزير الكهرباء والطاقة في جمهورية اليمن مانع يسلم بن يمين، حيث أكد الجارالله خلال اللقاء على دعم الكويت للقضية اليمنية العادلة، كما أثنى الوزراء اليمنيون على الدور الذي تلعبه الكويت لإنهاء الأزمة اليمنية، بالإضافة الى المساعدات المقدمة من الكويت للتخفيف من معاناة الشعب اليمني. كما استقبل الجارالله وزيرة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية نادية فتاح العلوي، حيث قدم التعزية لحكومة وشعب المغرب إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة مؤخرا، مؤكدا دعم الكويت حكومة وشعبا للشعب المغربي في هذه المحنة، كما أشاد بجهود المملكة المغربية لتجاوز آثار الأزمة، متمنيا الخروج من هذا الاجتماع بالنتائج المرجوة. وقد حضر اللقاء سفيرنا لدى المملكة المغربية عبداللطيف اليحيا.
كما استقبل محافظ البنك المركزي في جمهورية مصر العربية حسن عبدالله، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

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