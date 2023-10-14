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الدعيج اتحاد المصارف حريص على إظهار قوة الاقتصاد الكويتي

10/14/2023 11:02:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحت رعاية وحضور وزير المالية فهد الجارالله، نظم اتحاد مصارف الكويت حفل استقبال للبنوك الكويتية يوم الخميس الماضي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي عقدت في مدينة مراكش بالمملكة المغربية خلال الفترة من 9 حتى 15 أكتوبر 2023.
وحضر الحفل كل من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، وسفير دولة الكويت لدى المملكة المغربية عبداللطيف اليحيا، ورئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح، ووزراء المالية وكذلك محافظو البنوك المركزية من مختلف دول العالم، ورؤساء مجالس إدارات البنوك الكويتية، ونخبة من قيادات القطاع المصرفي الكويتي وأهم القيادات المصرفية إقليميا ودوليا.
وبهذا الصدد، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح حرص اتحاد مصارف الكويت الدائم على استمرار تواجده في مثل هذه المحافل الهامة والتي تشكل مناسبة ثمينة لإظهار قوة الاقتصاد الكويتي ونظامه المالي والمصرفي محليا وعلى الصعيدين العربي والعالمي.
وأشار الدعيج إلى أن حفل الاستقبال حظي بحضور العديد من الشخصيات الاقتصادية والمصرفية والمالية المرموقة في البنوك والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، كما أكد الدعيج أن لمصارف الكويت أصولا خارجية تشكل جزءا من النظام المالي العالمي، موضحا أنه قد أجرى خلال الحفل لقاءات ومناقشات بين المصرفيين الكويتيين مع نظرائهم من دول العالم لمناقشة المستجدات المالية والمصرفية.
وبين الدعيج أن حفل الاستقبال استقطب فرص لتبادل الخبرات ومناقشة سبل التعاون في مجال الأعمال المصرفية من تمويل واستثمار ومجالات أخرى، وتسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته الكويت على أكثر من صعيد لاسيما فيما يتعلق بإجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي وتحديث التشريعات نحو اقتصاد أكثر تنافسية ومناخ أعمال أفضل، فضلا عما يشهده القطاع المصرفي من تطور هائل في مجال التكنولوجيا المالية وتقديم أحدث الخدمات المصرفية والحلول المالية المتوافقة مع تلك التي تقدمها البنوك الرائدة حول العالم.
وبهذه المناسبة، قام اتحاد مصارف الكويت بإصدار عدد خاص من مجلة المصارف، تم توزيعه خلال حفل الاستقبال، يهدف إلى إبراز قوة الاقتصاد الكويتي وتعريف الحاضرين من الشخصيات الاقتصادية والمالية والمصرفية ووسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم بمتانة النظام المالي والقطاع المصرفي الكويتي وتطبيقه للمعايير التنظيمية والرقابية الدولية. تضمن العدد الخاص من مجلة المصارف افتتاحية لرئيس تحرير المجلة، أمين عام اتحاد مصارف الكويت د.حمد الحساوي بعنوان «البنوك الكويتية تتطلع للمستقبل» وذلك في ضوء تطورات التكنولوجيا المالية والرقمنة وحرص البنوك الكويتية على مواكبة هذه التطورات مع التركيز على كفاءة الأداء.
كما تضمن العدد مجموعة متنوعة من الحوارات الصحافية مع مختلف الشخصيات الاقتصادية، والمصرفية، والاستثمارية، والديبلوماسية متضمنا حوارا مع محافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح، والمدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل جابر الصباح، والمدير العام بالوكالة للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وليد شملان البحر، وسفير المملكة المغربية في الكويت علي ابن عيسى، كما تضمن العدد تقارير وتحليلات متميزة في مختلف الموضوعات الاقتصادية، والمصرفية، والاستثمارية أبرزها:
٭ تقرير لبنك الكويت المركزي بعنوان «بنك الكويت المركزي والقطاع المصرفي ـ رابطة متينة وتطور مستدام».
٭ تحليل مجمع لأرباح البنوك الكويتية في النصف الأول من عام 2023.
٭ توصيات صندوق النقد الدولي بمناسبة اختتام مشاورات عام 2023 مع دولة الكويت بموجب المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق.
٭ برنامج حكومة دولة الكويت 2023-2027 خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي بعنوان «تصحيح المسار... اقتصاد منتج وازدهار مستدام».
٭ تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حول التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت.
٭ دراسة لمعهد الدراسات المصرفية بعنوان «رقمنة الخدمات المالية: الفرص والمخاطر للبنوك الكويتية».
٭ تقرير لبنك الكويت المركزي حول أهم التطورات النقدية والمصرفية في دولة الكويت بنهاية شهر يونيو 2023.
٭ تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) بعنوان «تقرير الثروة العالمية 2023: إعادة ضبط الدورة».
٭ تقرير لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بعنوان «لماذا تستثمر في الكويت؟».

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