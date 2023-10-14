11 شهرا معدل تغطية النقد الأجنبي بالكويت لوارداتها السلعية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن الكويت ثالث أكبر دولة عربية لجهة كفاية احتياطياتها من النقد الأجنبي لتغطي وارداتها من السلع خلال 2024، بواقع معدل تغطية يبلغ 11 شهرا. وتفصيليا، تصدرت السعودية قائمة أعلى الدول التي تغطي احتياطياتها من النقد الأجنبي وارداتها من السلع خلال عام 2024 بواقع 16.2 شهرا، وحلت الجزائر ثانيا بـ 14.2 شهرا، فيما جاءت الكويت ثالثا بـ 11 شهرا، وحلت العراق رابعا بـ 8.4 شهور.
وجاءت قطر في المرتبة الخامسة بـ 8.1 شهور، والأردن سادسا بـ 7.5 شهور، والمغرب سابعا بـ 5.8 شهور، ومصر سادسا بـ 5.1 شهور.
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