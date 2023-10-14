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11 شهرا معدل تغطية النقد الأجنبي بالكويت لوارداتها السلعية

10/14/2023 11:02:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن الكويت ثالث أكبر دولة عربية لجهة كفاية احتياطياتها من النقد الأجنبي لتغطي وارداتها من السلع خلال 2024، بواقع معدل تغطية يبلغ 11 شهرا. وتفصيليا، تصدرت السعودية قائمة أعلى الدول التي تغطي احتياطياتها من النقد الأجنبي وارداتها من السلع خلال عام 2024 بواقع 16.2 شهرا، وحلت الجزائر ثانيا بـ 14.2 شهرا، فيما جاءت الكويت ثالثا بـ 11 شهرا، وحلت العراق رابعا بـ 8.4 شهور.
وجاءت قطر في المرتبة الخامسة بـ 8.1 شهور، والأردن سادسا بـ 7.5 شهور، والمغرب سابعا بـ 5.8 شهور، ومصر سادسا بـ 5.1 شهور.

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