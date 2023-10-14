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430 مليون دولار صادرات الكويت النفطية لأميركا

10/14/2023 11:02:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علاء مجيد
سجل إجمالي صادرات النفط الكويتي إلى أميركا منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أغسطس 2023 نحو 5.25 ملايين برميل بقيمة بلغت 430 مليون دولار.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الأميركي، التي اطلعت «الأنباء» على نسخة منه، فقد بلغت صادرات النفط الكويتي إلى أميركا خلال شهر أغسطس الماضي فقط نحو 1.623 مليون برميل بزيادة قدرها 804 ملايين برميل وبنسبة 98.2% على أساس شهري مقارنة بـ 819 مليون برميل خلال شهر يوليو الماضي.
وعلى صعيد قيمة الصادرات، فقد ارتفعت في أغسطس على أساس شهري بنسبة 120.2% لتصل إلى 149.52 مليون دولار مقارنة بنحو 68 مليون دولار خلال يوليو الماضي، وتمثل قيمة واردات النفط في الأشهر الـ 8 الأولى من العام الحالي نحو 0.4% من إجمالي قيمة الواردات الأميركية من النفط التي قدرت بنحو 106.37 مليارات دولار.
وعلى مستوى شهر أغسطس فقط فقد مثلت قيمة واردات النفط نحو 0.97% من إجمالي قيمة الواردات الأميركية من النفط التي قدرت بنحو 15.44 مليار دولار. ويأتي ارتفاع قيمة صادرات النفط الكويتي إلى أميركا خلال شهر أغسطس بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الخام.
وتمثل صادرات النفط الكويتي منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس نحو 0.34% من إجمالي الواردات الأميركية من النفط التي قدرت بنحو 1.549 مليار برميل خلال الفترة، فيما استحوذت على نسبة 0.77% من إجمالي الواردات الأميركية من النفط التي قدرت بنحو 211.86 مليون برميل، خلال شهر أغسطس فقط.
وتستورد أميركا الحصة الأكبر من واردات النفط من البلدان المجاورة، حيث يصل حجم وارداتها من كندا لنحو 935.18 مليون برميل خلال فترة الأشهر الـ 8 الأولى من العام، بينما بلغت وارداتها من المكسيك نحو 179 مليون برميل.
وعلى مستوى الدول العربية، فقد بلغت صادرات السعودية لأميركا 93.2 مليون برميل في 8 أشهر، والعراق 55.123 مليون برميل والإمارات 1.427 مليون، وليبيا 9.3 ملايين برميل.

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