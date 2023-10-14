13 شركة مدرجة فازت بـ 67 عقدا قيمتها 1 3 مليار دينار



«السفن» تصدرت بـ 32 عقداً تشكل 78% من الإجمالي بقيمة 1.04 مليار دينار

«المشتركة» بالمرتبة الثانية بـ 14 عقداً قيمتها 209 ملايين دينار590 مليون دينار قيمة العقود الكهربائية.. تلتها «النفطية» بـ 410 ملايين

شريف حمديشهدت قيمة المناقصات والعقود التي فازت بها الشركات الكويتية المدرجة بالبورصة والتابعة لها خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 57%، وذلك مقارنة مع ذات الفترة من عام 2022 الماضي، وذلك ببلوغ قيمة عقود العام الحالي 1.335 مليار دينار مقابل نحو 850 مليونا في الفترة المماثلة من عام 2022.وكان لافتا فوز الشركات المدرجة والتابعة لها بالعديد من العقود في اغلب الانشطة الاقتصادية، حيث ساهمت الوفرة المالية الناتجة عن ارتفاع اسعار النفط بالسوق العالمي في زيادة الانفاق الحكومي على المشاريع المتنوعة، حيث قامت العديد من الجهات في مقدمتها وزارة الكهرباء والماء، وشركتا نفط الكويت والبترول الوطنية بطرح العديد من المناقصات الكهربائية والنفطية والخدمية والانشائية، فضلا عن اللوجيستية.وأظهرت إحصائية أعدتها «الأنباء» بناء على إفصاحات الشركات المدرجة على بورصة الكويت حول مناقصات وعقود التسعة أشهر الأولى من 2023 ما يلي:٭ فازت 13 شركة كويتية مدرجة وتابعة لها بالعقود البالغ عددها 67 عقدا، وذلك بواقع 30 عقدا بالربع الأول بقيمة اجمالية 632 مليون دينار تشكل 47.3% من الإجمالي، و24 عقدا بالربع الثاني بقيمة 411 مليون دينار تشكل 30.7% من الإجمالي، و15 عقدا بالربع الثالث بقيمة 292 مليون دينار.٭ حلت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن بالصدارة، وذلك من خلال فوزها بـ 32 عقدا متنوعا بقيمة 1.042 مليار دينار تمثل 78% من الإجمالي.٭ أكبر العقود التي فازت بها «السفن» خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الحالي، كانت عبارة عن مشروع بقيمة 173.2 مليون دينار لتطوير وتحديث الغلايات البخارية وأنظمة التحكم في الوحدات الحرارية والأنظمة المساعدة في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه.٭ حلت المجموعة المشتركة بالمرتبة الثانية من خلال فوزها بـ 14 عقدا بقيمة إجمالية 209 ملايين دينار تشكل 15.6% من إجمالي قيمة العقود.٭ بالمرتبة الثالثة، جاءت «كابلات» بـ 5 عقود بقيمة 14.3 مليون دينار، تشكل 1.2% من الإجمالي.٭ رابعا، جاءت «وطنية م ب» بعد فوزها بعقدين بقيمة 12.1 مليون دينار تشكل 0.9% من الإجمالي.٭ خامسا، جاءت «التنظيف» بعد فوزها بعقدين بقيمة 11.3 مليون دينار تشكل 0.8% من الإجمالي.وتبين من خلال الرصد ان المشاريع الكهربائية كان الأكثر قيمة بواقع 590 مليون دينار، تلتها العقود النفطية بـ 410 ملايين دينار، ثم الخدمية بـ 181.5 مليون دينار، تلتها العقود الانشائية بـ 137.7 مليون دينار، ثم العقود اللوجيستية بـ 18.1 مليون دينار، ثم العقود الصحية بـ 0.9 مليون دينار.كما تبين من الرصد ان قيمة العقود الخارجية التي فازت بها الشركات الكويتية بلغت 68 مليون دينار من خلال 7 عقود اغلبها انشائية وفازت بها المجموعة المشتركة.