جائزة قتيبة يوسف الغانم توسع نطاقها لتحتفي بالإبداع الخليجي في 2023

قتيبة يوسف الغانم: نود تشجيع المصممين الناشئين على التحليق بأفكارهم وأحلامهم لتجاوز الحدود والتقاليد المألوفة

تعود النسخة الثانية من جائزة قتيبة الغانم للتصميم بنطاق أوسع في عام 2023، بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى التي ركزت على التصميم المعماري في الكويت. في نسختها الجديدة، تستقبل الجائزة مشاركات من كل دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف إعادة تصميم عناصر أساسية للمساحات المعيشية، وهي الكراسي والطاولات. تبرز هذه المسابقة التزام قتيبة يوسف الغانم، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة شركة صناعات الغانم، بتعزيز الفرص للابتكار والتعلم في المنطقة، وتشجيع الشباب الخليجي الواعد.في نسختها الافتتاحية، ألقت المسابقة الضوء على العمارة كمجال إبداعي، حيث دعت إلى إعادة تصور برج مياه قديم، بني عام 1966، في إحدى مرافق الشركة بمنطقة الشويخ بالقرب من مدينة الكويت. تم توجيه التركيز نحو استعادة الحياة في برج المياه، الذي يمثل علامة فارقة في تاريخ وتطور الكويت الحديثة، وطلب من المشاركين أن يقدموا تصاميم مبتكرة تدمج بين الماضي والحاضر بطرق مميزة. أما في نسختها الثانية، وبالتعاون مع صفاة هوم، العلامة التجارية التابعة لشركة صناعات الغانم في عالم الأثاث والمفروشات، فتسلط المسابقة الضوء على تصميم الأثاث، مع التركيز الخاص في هذه النسخة على الكراسي والطاولات. توجه المسابقة التحدي للمصممين لتقديم تصاميم تحقق التوازن المثالي بين الجمالية الفريدة والقابلية للإنتاج والاستخدام العملي، ما يعزز من قيمة ومغزى التصميم المبتكر. وفي تعليق له حول ذلك، يقول قتيبة يوسف الغانم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجلس إدارة شركة صناعات الغانم: يعيش المشهد الخليجي مرحلة جديدة من التطور، وأنا على ثقة بأن الابتكار في مجال التصميم يلعب دورا مهماً في تشكيل مستقبلنا، من خلال هذه الجائزة، نأمل في أن نثير النقاش، ونحفز الفكر، ونعزز الثقافة المبتكرة في الخليج.نود أن نشجع المصممين الناشئين على التحليق بأفكارهم وأحلامهم، لتجاوز الحدود والتقاليد المألوفة. إن هذه الجائزة ليست مجرد تقدير للمواهب، بل هي فرصة لتوفير مساحة للتجربة والتعبير عن الإبداع. نتطلع إلى رؤية الإلهام الذي سيجلبه هؤلاء المصممون الناشئون لمجتمع التصميم الخليجي ومساهمتهم في خلق مستقبل أكثر إبداعا وازدهارا وجمالا. والمشاركة في هذه النسخة من المسابقة متاحة لجميع مواطني مجلس التعاون الخليجي - من الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عُمان. يمكن للمصممين الطموحين تقديم تصاميمهم في إحدى الفئتين، وهي الكراسي، التي تشمل الأرائك والمقاعد، والطاولات بشتى أنواعها، مثل طاولات الطعام وطاولات الاجتماعات وغيرها. سيتم تكريم أفضل المشاركات في كل فئة بجائزة قدرها 10000 دولار للفائزين بالمركز الأول وجائزة قدرها 6000 دولار للمركز الثاني. للتعرف على معلومات أكثر حول المسابقة، يرجى زيارة موقع المسابقة شركة صناعات الغانم (مجموعة قتيبة الغانم)، واحدة من أكبر شركات القطاع الخاص في المنطقة، التي تأسست في أوائل القرن العشرين. تعمل الشركة في العديد من القطاعات، بما في ذلك التجزئة والتوزيع والأغذية والمشروبات والسيارات والصناعات والخدمات، وللشركة وجود قوي في الشرق الأوسط والهند وجنوب شرق آسيا. تواصل شركة صناعات الغانم توسيع محفظتها، من خلال الشراكة مع علامات عالمية رائدة، ولديها العديد من العلامات التجارية الناجحة التي أسستها مثل إكسايت للإلكترونيات وصفاة هوم للأثاث المنزلي.يجدر بالذكر أن صفاة هوم، إحدى شركات صناعات الغانم، تشارك في رعاية هذه النسخة من المسابقة. تأسست صفاة هوم في عام 2004، وسرعان ما أصبحت اسما معروفا في عالم الأثاث والاكسسوارات المنزلية. كإحدى شركات صناعات الغانم، تلتزم صفاة هوم بإثراء تجربة عملائها من خلال تقديم مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي مختلف الأذواق، ما يتيح للعملاء إنشاء مساحات معيشة فريدة وشخصية.