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برقان ضمن قائمة أفضل أماكن العمل في آسيا 2023

10/14/2023 11:02:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استكمالا لشهادات التقدير المحلية والإقليمية التي حصدها، أعلن بنك برقان أنه احتل المرتبة الـ27 بين «الشركات الكبرى» ضمن قائمة «أفضل أماكن العمل في آسيا 2023»، وذلك من قبل مؤسسة «Middle East Great Place to Work» (أفضل بيئة للعمل في الشرق الأوسط). ويأتي هذا التقدير بعد تتويج البنك بشهادة (أفضل بيئة للعمل) في مرحلة سابقة. وبهذا التكريم يكون بنك برقان أول من ينضم إلى السباق العالمي للحصول على لقب أفضل أماكن العمل، ومن خلال تتويجه بهذا اللقب على مستوى القارة، يؤكد البنك مكانته الراسخة في القطاع المصرفي ودوره في تعزيز بيئة العمل ورفع مستوى الكفاءة والأداء، إضافة إلى التزامه بالاستثمار في رأسماله البشري وتنمية قدرات موظفيه مدعوما باستراتيجيته الشاملة والهادفة إلى الارتقاء بروح التعاون بين موظفيه.
وفي معرض تعقيبه على هذا التكريم المهم، قال فاضل عبدالله، الرئيس التنفيذي- الكويت بالوكالة في بنك برقان: إنه لشرف عظيم أن ننال هذا الاعتراف المهم من قبل مؤسسة (أفضل بيئة للعمل) تقديرا لجهودنا المستمرة في الحفاظ على بيئة عمل صحية ومنتجة. وقياداتنا لا تألو جهدا في ضمان حصول كافة موظفينا على الموارد اللازمة لتحسين أدائهم وتعزيز مسيرة تطورهم وتنميتهم، على الصعيدين المهني والشخصي. وبعد سنوات طويلة من التمسك بقيمنا المتمثلة بالثقة والالتزام والتقدم والتميز في جميع أقسام البنك وإداراته، نفتخر بنتائج هذه الجهود والوصول إلى بيئة عمل إيجابية تبرز أفضل ما لدى موظفينا من كفاءات وقدرات، وتشكل دافعا لمواصلة تقديم تجربة مصرفية متطورة لعملائنا.
وأضاف: إن استراتيجية بنك برقان الشاملة لتنمية رأس المال البشري قائمة في أساسها على الثقة بأن تمكين الموظفين يوجههم نحو دعم الآخرين والإسهام في تطورهم، وهذا يؤكد القناعة الراسخة بأهمية الحفاظ على بيئة عمل صحية لضمان استمرار نمو أعمال البنك والمضي قدما نحو المزيد من النجاحات والإنجازات. كما أوضح أن موظفي البنك الذين يتلقون المساعدة المعنوية والمهنية التي تضمن تطويرهم، هم أكثر الموظفين اندفاعا لمساعدة زملائهم في مكان العمل وأكثرهم اهتماما بإنجاز مهامهم اليومية، كما ان أداءهم يرتقي باستمرار ولا حدود لإبداعهم.
واختتم عبدالله بأن تتويج البنك بشهادة أفضل بيئة للعمل يعتبر دافعا أساسيا لتبادل الخبرات وتنشيط أدوات الإبداع والابتكار بين كل الإدارات والمستويات الوظيفية، وهذا من شأنه ترسيخ ثقافة مشاركة المعرفة وتفعيل خطط التعاون والنمو المستدام.

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