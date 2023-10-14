Sunday, 15 October 2023 08:05 GMT

KIB يعلن فائزي سحب الدروازة التاسع

10/14/2023 11:02:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أسماء عملائه الفائزين في السحب الشهري التاسع لحساب «الدروازة»، وذلك عن أرصدة العملاء في شهر سبتمبر، وقد تم إجراء السحب بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي البنك، حيث ربح عبدالله أمين محمود داود الجائزة الكبرى بقيمة 10 آلاف دينار، إضافة إلى 10 رابحين، لكل منهم 1000 دينار، وهم: مها عطا الله شحاذه سلمان، خديجة فزاع حسون العنزي، سامر عبدالحليم عبدالهادي، طلال نهار مجبل المطيري، عايد مطر زايد الفضلي، سجى شاكر عبدالله عبدالرزاق، نبيلة محمد جاسم سبتي، سالم غانم عبدالكريم حسن، عبدالله اجبير فهد العاردي، أحمد راشد فلاح العازمي.
وبهذه المناسبة، قال علي الصانع، مدير تطوير المنتجات، التحول الرقمي والابتكار في KIB: نشهد اليوم استمرار حملتنا المميزة للشهر التاسع على التوالي، والتي لا تزال تحقق نجاحا ملحوظا وإقبالا لافتا، إلى جانب كونها دافعا قويا يشجع العملاء على الادخار والتمتع بالمزايا والمكافآت مقابل مدخراتهم. وبهذه المناسبة يسرنا تهنئة كل الرابحين في السحب التاسع لحساب الدروازة، كما نتمنى لكل عملاء الحساب فرصا أكبر للفوز في السحوبات الشهرية المقبلة.
وأضاف: نحن في KIB نسعى على الدوام إلى ابتكار كافة الحلول والمنتجات التي تمكننا من مكافأة عملائنا وتحقيق أعلى مستويات الرضى بينهم وكسب ثقتهم، وذلك من خلال العمل على تقديم أقوى تجربة مصرفية ترسخ علاقاتنا بهم وتلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم، وتناسب أسلوب حياتهم العصري، انطلاقا من شعارنا الأساسي: «بنك للحياة».
كما أشار الصانع إلى أن KIB يواصل تبني نهج التوسع في حملاته المصرفية المصممة من أجل تشجيع العملاء على فتح حساب «الدروازة» رقميا عبر منصات البنك الإلكترونية، والتي تشمل منصة «KIB أونلاين» وتطبيق «KIB موبايل».

MENAFN14102023000130011022ID1107241320

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث