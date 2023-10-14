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المرافق تجدد وترمم مواقف السوق الداخلي

10/14/2023 11:02:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار خططها التطويرية، أعلنت شركة إدارة المرافق العمومية عن قيامها بترميم وتحديث المواقف الخارجية للسوق الداخلي بالعاصمة، حيث تم تجهيزها بالكامل بمظلات واقية من الشمس حفاظا على سلامة الزوار ومركباتهم، وتأكيدا على سعي الشركة المستمر للارتقاء بتجربتهم داخل مرافقها.
وتتميز مواقف السوق الداخلي بموقعها الاستراتيجي على شارع علي السالم في قلب العاصمة، حيث إنها متاحة للعديد من الأسواق التجارية والمرافق الحيوية القريبة منها كسوق الأوراق المالية وسوق المباركية وسوق المناخ وسوق الذهب، وتقدر مساحتها الإجمالية بنحو 6000 متر مربع، كما أنها قادرة على استيعاب 265 سيارة في نفس الوقت. وبالتالي، كان من الضروري أن تبادر إدارة المرافق العمومية إلى ترميم هذه المواقف وتجديدها وفق أعلى معايير الأمن والسلامة للاستجابة إلى متطلبات وتوقعات العملاء.
وقد أكدت الشركة في بيان لها أنها مستمرة في الوفاء بوعودها لناحية تقديم أفضل خدمة لعملائها والارتقاء بتجربتهم ضمن المرافق التابعة لها بما يتناسب مع أعلى المعايير العالمية وينسجم مع مسار التقدم ونهج التطور اللذين تقوم عليهما رؤية 2035 للوصول إلى آفاق جديدة وتحقيق صورة كويت حديثة مع الحفاظ على إرثها العريق ومعالمها التاريخية.
وتندرج أعمال ترميم وتجديد مواقف السوق الداخلي ضمن سلسلة من المبادرات التي قامت بها إدارة المرافق العمومية مؤخرا بهدف تحديث مرافقها في الكويت، حيث كانت السباقة في تجهيز مواقفها بأنظمة المراقبة والكاميرات المتقدمة، وتأمين الحلول الذكية للدفع، بالإضافة إلى تجهيز بعض من مواقفها بمحطات شحن للسيارات الكهربائية وغيرها من الممارسات النموذجية.
يذكر أن شركة إدارة المرافق العمومية تدير 45 موقفا سطحيا ومتعدد الأدوار في مختلف مناطق الكويت تصل القدرة الاستيعابية لأضخمها إلى 2300 سيارة.

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