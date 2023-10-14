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بورصة الكويت نظمت يوم مديري الأصول المالية في دبي بالتعاون مع HSBC

10/14/2023 11:02:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظمت بورصة الكويت، بالتعاون مع بنك «إتش إس بي سي» (HSBC)، البنك الاستثماري البريطاني متعدد الجنسيات وأحد أكبر البنوك الاستثمارية الأوروبية، «يوم مديري الأصول المالية»، وذلك في مقر البنك في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الاربعاء الماضي وجمعت الفعالية ممثلين من ثماني شركات استثمار كويتية مرخصة مع قطاع خدمات الأسواق والأوراق المالية التابع للبنك.
هذا، وتضمنت المبادرة عرضا مقدما من عدد من كبار المديرين التنفيذيين في البنك لكافة الشركات الكويتية المشاركة، والذي سلط الضوء على آخر التطورات والمستجدات لأسواق المال في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وإستراتيجية ورؤى البنك في التعامل مع تلك المستجدات، والدور الذي يقوم به البنك لتلبية احتياجات المستثمرين العالميين في الأسواق الخليجية خاصة. كما تم عقد اجتماعات فردية بين البنك وممثلي الشركات الكويتية لإيجاد فرص التعاون، وبحث سبل الاستفادة مما تقدمه الأطراف من خبرات وخدمات تصب في مصلحة المستثمرين.
هذا، وقام البنك باختيار الشركات وفق معايير خاصة، وقد شارك في المبادرة كل من الشركة الكويتية للاستثمار، وشركة وفرة للاستثمار، والمركز المالي الكويتي، وشركة الاستثمارات الوطنية، وشركة بيتك كابيتال، وشركة كامكو للاستثمار، ومجموعة أرزان المالية، بالإضافة إلى شركة الوطني للاستثمار.
وتعليقا على الحدث، قالت رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت، نورة العبدالكريم: نثمن التعاون القيم مع بنك «إتش إس بي س» في تنظيم مبادرة «يوم مديري الأصول المالية». هذه المبادرة تساهم في بناء جسور التعاون وتبادل الخبرات للاستفادة من التجارب بين البنك الاستثماري العالمي والشركات الاستثمارية الكويتية، ونسعى دائما إلى تعزيز الشراكات والتعاون لتلبية احتياجات المستثمرين في سوق المال الكويتي. ولا يسعني إلا أن أشكر «إتش إس بي سي» والشركات الكويتية المشاركة في هذه المبادرة.
وتهدف مبادرة «يوم مديري الأصول المالية» إلى تمكين الشركات الاستثمارية الكويتية من تبادل المعرفة والخبرات والاستفادة مما تقدمة البنوك الاستثمارية العالمية الرائدة من منتجات وخدمات. كما تسعى بورصة الكويت إلى تعزيز فرص التعاون المشترك بما يسهم في جهود تطوير سوق المال الكويتي.
هذا، ويشكل تنظيم المبادرات جزءا من جهود بورصة الكويت لإحداث تأثير هادف على منظومة سوق المال وفقا لاستراتيجيتها للاستدامة المؤسسية، حيث أطلقت البورصة العديد من المبادرات بالشراكة مع كبرى البنوك الاستثمارية العالمية، وذلك للمساهمة في مساعي تطوير السوق وتسليط الضوء على ما يقدمه من فرص للمجتمع الاستثماري الدولي. ومن خلال تفانيها الراسخ، تؤدي البورصة دورا مهما في تشكيل مستقبل أكثر إشراقا واستدامة لسوق المال الكويتي.

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