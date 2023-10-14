لايف لوفرز تطرح مشروع ويست وودز فى صن كابيتال - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) طرحت شركة لايف لوفرز للتطوير العقارى، اليوم السبت، أولى مشروعاتها“ويست وودز” فى عاصمة مصر السياحية صن كابيتال، من تصميمات مكتب هانى سعد للابتكارات، على مساحة 50 فدان أمام أهرامات الجيزة مباشرة على طريق الفيوم وعلى بعد دقائق من المتحف المصرى الكبير.

وتبلغ النسبة البنائية للمشروع 15%، حيث حرصت الشركة على إعطاء 85% من المساحة الإجمالية للمشروع للمساحات المفتوحة الخضراء لراحة ورفاهية العملاء.

ويشمل المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية الفاخرة، بدءًا من الشقق بمساحات تبدأ من 96 متر مربع وحتى 199 متر مربع، وصولاً إلى الفيلات الفاخرة والتى تضم تاون هاوس وتوين هاوس وفيلات مستقلة، بمساحات تبدأ من 210 وحتى 267 متر مربع.

ويبدأ تسيلم المشروع بعد 4 سنوات، ويبدأ مقدم الحجز من 10% وأقساط حتى 8 سنوات.