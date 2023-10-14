لايف لوفرز تطرح مشروع ويست وودز فى صن كابيتال - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طرحت شركة لايف لوفرز للتطوير العقارى، اليوم السبت، أولى مشروعاتها“ويست وودز” فى عاصمة مصر السياحية صن كابيتال، من تصميمات مكتب هانى سعد للابتكارات، على مساحة 50 فدان أمام أهرامات الجيزة مباشرة على طريق الفيوم وعلى بعد دقائق من المتحف المصرى الكبير.
وتبلغ النسبة البنائية للمشروع 15%، حيث حرصت الشركة على إعطاء 85% من المساحة الإجمالية للمشروع للمساحات المفتوحة الخضراء لراحة ورفاهية العملاء.
ويشمل المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية الفاخرة، بدءًا من الشقق بمساحات تبدأ من 96 متر مربع وحتى 199 متر مربع، وصولاً إلى الفيلات الفاخرة والتى تضم تاون هاوس وتوين هاوس وفيلات مستقلة، بمساحات تبدأ من 210 وحتى 267 متر مربع.
ويبدأ تسيلم المشروع بعد 4 سنوات، ويبدأ مقدم الحجز من 10% وأقساط حتى 8 سنوات.
MENAFN14102023000202011048ID1107241308
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.