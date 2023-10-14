النفط يرتفع بنسبة 6 بالمئة مع اتساع العمليات العسكرية على قطاع غزة

(MENAFN
- The Al-Attiyah Foundation) قفزت أسعار النفط نحو ستة بالمئة يوم الجمعة الماضي، حيث سجل برنت أعلى زيادة أسبوعية له منذ فبراير، مع تقدير المستثمرين لاحتمال اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط في ظل بدء إسرائيل عمليات برية داخل قطاع غزة. ويمثل إعلان إسرائيل تحولا من الحرب الجوية إلى العمليات البرية ضد حركة حماس بعد أسبوع من الهجوم الذي نفذته الحركة على المستعمرات الواقعة شمال قطاع غزة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.89 دولار، أي بنسبة 5.7 بالمئة، ليصل إلى 90.89 دولار للبرميل. فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 4.78 دولار، بنسبة بلغت 5.8 بالمئة، ليستقر عند 87.69 دولار للبرميل. وعلى المستوى الأسبوعي، سجل برنت ارتفاعا بنسبة 7.5 بالمئة، وهي أكبر زيادة من نوعها منذ فبراير. في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 5.9 بالمئة هذا الأسبوع. وعلى الرغم من أن الصراع في الشرق الأوسط ليس له تأثير يذكر على إمدادات النفط والغاز العالمية، الا أن المستثمرون يقومون بتقييم مدى تأثير التصعيد الحالي على الإمدادات من الدول المجاورة في أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم. وعزز الأسعار أيضًا التحرك الأمريكي يوم الخميس لفرض عقوبات على مالكي الناقلات التي تحمل النفط الروسي بسعر أعلى من الحد الأقصى الذي حددته مجموعة السبع، والبالغ 60 دولارًا للبرميل، في محاولة لإحكام العقوبات على موسكو لغزوها أوكرانيا.
ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا بسبب التوترات الجيوسياسية
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا دولاراً واحداً هذا الأسبوع على الرغم من ضعف الطلب، مقتفية صعود أسعار الغاز الأوروبية، جراء التوترات في الشرق الأوسط، والأضرار التي لحقت بخط أنابيب الغاز في بحر البلطيق الذي يربط بين إستونيا وفنلندا. وارتفع متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر نوفمبر إلى شمال شرق آسيا بنسبة 7.4 بالمئة ليصل إلى 14.5 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ولاتزال الأسواق مستقرة من الناحية الهيكلية، وتتمتع بإمدادات جيدة إلى حد ما في ظل الانتقال إلى موسم شتاء أكثر اعتدالًا. وفي أوروبا، ارتفعت أسعار الغاز الهولندية والبريطانية يوم الجمعة الماضي، حيث أدت توقعات انخفاض درجات الحرارة إلى زيادة الطلب، في حين أثارت المخاطر الجيوسياسية والإضرابات في منشآت الغاز الطبيعي المسال في أستراليا المخاوف بشأن الإمدادات. وتجدر الإشارة أن المفاوضات بشأن اتفاق الأجور وظروف العمل بين شيفرون والنقابات في منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لها في أستراليا، قد أحرزت تقدما يوم الجمعة، لكنها لم تصل إلى اتفاق نهائي بعد شهور من المفاوضات. وفي أوروبا ارتفعت أسعار الغاز يوم الجمعة حيث أدت توقعات انخفاض درجات الحرارة والمخاطر الجيوسياسية والإضرابات إلى زيادة الطلب. وفي الولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة للغاز بنحو 3 بالمئة يوم الجمعة بفعل ارتفاع الإنتاج وانخفاض الصادرات إلى المكسيك وتوقعات بطقس معتدل حتى نهاية شهر أكتوبر.
إعداد: مؤسسة العطية.
MENAFN14102023006131013331ID1107241243
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.