مضاد للفيروسات والبكتيريا والديدان .. فوائد علاجية عديدة للزنجبيل

للزنجبيل

دور كبير في علاج أمراض المعدة والأمعاء لتأثيراته المهدئة والمنشطة للدورة الدموية وهو علاج لنزلات البرد والروماتيزم.

وتؤكد الدراسات العلمية أن للزنجبيل فوائد علاجية عديدة، بما فيها تأثيره المضاد للفيروسات، حتى أنه لم تحدد جميعها إلى الآن.

ويوصي الأطباء باستخدام الزنجبيل عند ظهور أولى علامات نزلات البرد. لأنه بالإضافة إلى تأثيره المضاد للالتهابات يساعد على تخفيض حرارة الجسم.

تجدر الإشارة، إلى أن المركبات الكيميائية في الزنجبيل الطازج تمنع تكاثر البكتيريا في تجويف الفم. وبالإضافة إلى ذلك له خصائص مضادة للديدان.

وينصح الأطباء بتناول 5-10 غرامات من الزنجبيل يوما إذا لم تكن هناك موانع صحية، وفقا لروسيا اليوم.

ووفقا للدكتور سيرغي أغابكين، يجب تقطيع جذر الزنجبيل إلى شرائح رقيقة ومن ثم إضافة 1-2 قطعة من الليمون وورق نعناع إلى هذه الشرائح وبعد ذلك صب الماء الساخن عليها.

ومن جانبه يقول الصيدلي أندريه زولوتاريوف أخصائي التغذية الرياضية وعلم الوراثة: "عمليا تدمر جميع المواد، بما في ذلك الموجودة في الزنجبيل، عند استخدام الماء المغلي. ولهذا السبب، من الأفضل تحضير مشروبات الفاكهة والشاي عند درجة حرارة 70 درجة مئوية، لكي لا تتبخر الزيوت الطيارة الأساسية الموجودة في مكونات المشروب".

ويستخدم الزنجبيل في الاستنشاق لأنه ينظف الجهاز التنفسي ويعالج الزكام. لذلك ينصح الأطباء باستنشاق بخار منقوع الزنجبيل.

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