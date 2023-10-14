الركراكي: مخطئ من يعتقد أن بإمكانه اللعب مثل البرازيل في أفريقيا ولم نستحق التعادل مع ساحل العاج

قال وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم إن فريقه لم يستحق التعادل 1-1 وديا مع مضيفه ساحل العاج في إطار استعدادات المنتخبين لكأس الأمم الأفريقية، مشيرا إلى صعوبة الأداء مثل البرازيل في قارة أفريقيا.

ووجد منتخب المغرب، رابع كأس العالم 2022، صعوبات كبيرة لفرض أسلوب لعبه خاصة في الشوط الأول في ظل كثرة الأخطاء الفردية وسوء التمركز وتأخر التحول من الدفاع للهجوم.

وأرسل عمر دياكيتي لاعب ساحل العاج تمريرة إلى زميليه سيباستيان آلير مهاجم بروسيا دورتموند الألماني ليهز الشباك في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وأدرك البديل أيوب الكعبي التعادل بعدما استغل خطأ دفاعيا في الإبعاد عندما ارتطمت به الكرة لتسكن الشباك من مدى قريب قبل النهاية بتسع دقائق.

"وقال الركراكي بعد المباراة "هذه هي المباريات في أفريقيا، لم يكن بالسهل اللعب في أجواء حارة وأمام جماهير غفيرة. الشوط الأول لم يعجبني لأن اللاعبين لم يقدموا ما كنا نرغب فيه وبكل صراحة سنتعلم كثيرا من هذه المباراة لأننا جئنا هنا لنتعلم.

وتابع "بصراحة اليوم لا نستحق التعادل لأننا لم نقدم ما يلزم له، لكن هذه هي المنتخبات الكبيرة التي بإمكانها أن تعود في النتيجة دون تقديم أي شيء".

وأضاف المدرب المغربي "الفرص الكثيرة والسهلة التي حصل عليها المنافس نحن من محناها له وهذا أمر غير مقبول في هذا المستوى أو في كأس الأمم الأفريقية".

وأردف "من يعتقد أن بإمكانه تقديم أداء مثل البرازيل في أفريقيا ليس على صواب والمطلوب الجاهزية البدنية والذهنية وحسن الانتشار في الملعب".

ويلعب منتخب المغرب في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، التي تقام في ساحل العام مطلع العام المقبل، بالمجموعة السادسة إلى جوار الكونجو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

ويسعى الركراكي لقيادة المغرب للفوز باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخ البلاد بعد نسخة 1976.



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