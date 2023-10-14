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وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل 300 شخص معظمهم أطفال ونساء وإصابة 800 في غزة خلال 24 ساعة

10/14/2023 9:18:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 300 فلسطيني قتلوا معظمهم أطفال ونساء وأصيب 800 آخرون في قطاع غزة أمس السبت.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 2228
شخصاً وأكثر من 8700 جريح معظمهم من النساء والأطفال منذ السبت الماضي.


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