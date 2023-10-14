قصف إسرائيلي يخرج المستشفى الأردني في غزة عن الخدمة

(MENAFN
- Amman Net) خرج المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة عن الخدمة بشكل تام بسبب القصف الإسرائيلي على المناطق المحيطة.
وونقت قناة الممكلة عن مراسلها في غزة، أن المناطق المحيطة في المستشفى الميداني الأردني تضررت“بشكل كبير” جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، كما تم قطع الطرق عن المستشفى بشكل كامل.
وأضاف أن العدوان الإسرائيلي على غزة يعيق عمل المستشفى في تقديم الخدمات بسبب الأوضاع الكارثة.
وبين مراسل“المملكة“، أن“كميات الوقود المخصصة لتشغيل المولدات في غزة بما فيها المستشفى محدودة”، حيث ينطبق على المستشفى حاليا ما ينطبق على أهالي قطاع غزة.
ولفت إلى أن المربع السكني المحيط في المستشفى الأردني كان هدف للعدوان الإسرائيلي؛ مما يجعل الأمور صعبه في المناطق المحيط له.
ويستقبل المستشفى الميداني الأردني قرابة ألف مراجع يوميا وله دور كبير في تقديم الخدمات لأهالي قطاع غزة.
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