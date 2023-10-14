قصف إسرائيلي يخرج المستشفى الأردني في غزة عن الخدمة

MENAFN - Amman Net) خرج المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة عن الخدمة بشكل تام بسبب القصف الإسرائيلي على المناطق المحيطة.

وونقت قناة الممكلة عن مراسلها في غزة، أن المناطق المحيطة في المستشفى الميداني الأردني تضررت“بشكل كبير” جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، كما تم قطع الطرق عن المستشفى بشكل كامل.

وأضاف أن العدوان الإسرائيلي على غزة يعيق عمل المستشفى في تقديم الخدمات بسبب الأوضاع الكارثة.

وبين مراسل“المملكة“، أن“كميات الوقود المخصصة لتشغيل المولدات في غزة بما فيها المستشفى محدودة”، حيث ينطبق على المستشفى حاليا ما ينطبق على أهالي قطاع غزة.

ولفت إلى أن المربع السكني المحيط في المستشفى الأردني كان هدف للعدوان الإسرائيلي؛ مما يجعل الأمور صعبه في المناطق المحيط له.

ويستقبل المستشفى الميداني الأردني قرابة ألف مراجع يوميا وله دور كبير في تقديم الخدمات لأهالي قطاع غزة.