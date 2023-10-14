تجربة تستحق التقليد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) } من ضمن الثقافة التي تعود عليها لاعبو الدوري الأمريكي لكرة السلة (
NBA ) أن الطبقة الأولى من نجوم اللعبة يقومون بزيارات دورية ومدروسة ومخطط لها إلى المؤسسات التعليمية أو الخيرية أو أكاديميات التدريب، ويلتقون بالصغار والناشئة ويتحدثون إليهم ومعهم، ويشاركونهم أنشطتهم لبعض الوقت، ويوزعون عليهم بعض الهدايا الرمزية، وهذا من شأنه بكل تأكيد ان يترك أثرا إيجابيا لدى الصغار الذين يرون في هؤلاء النجوم قدوة، فيحببون للصغار اللعبة، ويساهمون في توسعة رقعتها، ونرى أن هذه التجربة تستحق أن تتقمصها أندية الكرة الطائرة المحلية، خاصة أن لدينا نجوما وقدوات ينبغي أن نستثمرها في هذا الشأن.
} مبادرة يشكر عليها القائمون على شأن مركز التطوير الدولي للكرة الطائرة بترتيب إقامة ورشة عمل بالتعاون مع الاتحاد العربي للعبة وتتعلق بنظم المعلومات والإحصاء الرياضي، شخصيا كنت سأتطرق لهذا الموضوع في هذه الزاوية بالمطالبة بهذا الأمر فضلا عن ورشة أخرى للإعداد البدني، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الساحة المحلية باتت متخمة بالمدربين، ولهذا صرنا في أمس الحاجة للإحصائي والممرن البدني لما يمثلانه من ركيزتين مهمتين في ميدان الكرة الطائرة الحديثة.
} لا نريد أن نستبق الأحداث، ولكن وهذا يتوقف على خبرة الكابتن يوسف الحايكي مدرب الفريق الأول للكرة الطائرة في نادي البسيتين وذكاء صانعي الألعاب في الفريق الثنائي يوسف سيف ومحمد منصور، فالبسيتين بحسب العناصر التي سيخوض بها منافسات الموسم الجديد والذي بات يطرق الأبواب مؤهل لأن يكون فريقا يحسب له حساب، ولا نقول ألف حساب، فالعناصر متى ما عرف الجهاز الفني وصناعة اللعب كيفية استثمارها فالفريق لن يكون صيدا سهلا، بل قادرا على أن يكون ضمن الثمانية الكبار.
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