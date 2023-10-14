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تجربة تستحق التقليد

10/14/2023 8:14:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } ‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬الثقافة‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬عليها‭ ‬لاعبو‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬ NBA ‭) ‬أن‭ ‬الطبقة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬اللعبة‭ ‬يقومون‭ ‬بزيارات‭ ‬دورية‭ ‬ومدروسة‭ ‬ومخطط‭ ‬لها‭ ‬إلى‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬أو‭ ‬الخيرية‭ ‬أو‭ ‬أكاديميات‭ ‬التدريب،‭ ‬ويلتقون‭ ‬بالصغار‭ ‬والناشئة‭ ‬ويتحدثون‭ ‬إليهم‭ ‬ومعهم،‭ ‬ويشاركونهم‭ ‬أنشطتهم‭ ‬لبعض‭ ‬الوقت،‭ ‬ويوزعون‭ ‬عليهم‭ ‬بعض‭ ‬الهدايا‭ ‬الرمزية،‭ ‬وهذا‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد‭ ‬ان‭ ‬يترك‭ ‬أثرا‭ ‬إيجابيا‭ ‬لدى‭ ‬الصغار‭ ‬الذين‭ ‬يرون‭ ‬في‭ ‬هؤلاء‭ ‬النجوم‭ ‬قدوة،‭ ‬فيحببون‭ ‬للصغار‭ ‬اللعبة،‭ ‬ويساهمون‭ ‬في‭ ‬توسعة‭ ‬رقعتها،‭ ‬ونرى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬تستحق‭ ‬أن‭ ‬تتقمصها‭ ‬أندية‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬المحلية،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬لدينا‭ ‬نجوما‭ ‬وقدوات‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬نستثمرها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬


} ‭ ‬مبادرة‭ ‬يشكر‭ ‬عليها‭ ‬القائمون‭ ‬على‭ ‬شأن‭ ‬مركز‭ ‬التطوير‭ ‬الدولي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بترتيب‭ ‬إقامة‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للعبة‭ ‬وتتعلق‭ ‬بنظم‭ ‬المعلومات‭ ‬والإحصاء‭ ‬الرياضي،‭ ‬شخصيا‭ ‬كنت‭ ‬سأتطرق‭ ‬لهذا‭ ‬الموضوع‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الزاوية‭ ‬بالمطالبة‭ ‬بهذا‭ ‬الأمر‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ورشة‭ ‬أخرى‭ ‬للإعداد‭ ‬البدني،‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬أخذنا‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬أن‭ ‬الساحة‭ ‬المحلية‭ ‬باتت‭ ‬متخمة‭ ‬بالمدربين،‭ ‬ولهذا‭ ‬صرنا‭ ‬في‭ ‬أمس‭ ‬الحاجة‭ ‬للإحصائي‭ ‬والممرن‭ ‬البدني‭ ‬لما‭ ‬يمثلانه‭ ‬من‭ ‬ركيزتين‭ ‬مهمتين‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الحديثة‭.‬


} ‭ ‬لا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نستبق‭ ‬الأحداث،‭ ‬ولكن‭ ‬وهذا‭ ‬يتوقف‭ ‬على‭ ‬خبرة‭ ‬الكابتن‭ ‬يوسف‭ ‬الحايكي‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬البسيتين‭ ‬وذكاء‭ ‬صانعي‭ ‬الألعاب‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬الثنائي‭ ‬يوسف‭ ‬سيف‭ ‬ومحمد‭ ‬منصور،‭ ‬فالبسيتين‭ ‬بحسب‭ ‬العناصر‭ ‬التي‭ ‬سيخوض‭ ‬بها‭ ‬منافسات‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬والذي‭ ‬بات‭ ‬يطرق‭ ‬الأبواب‭ ‬مؤهل‭ ‬لأن‭ ‬يكون‭ ‬فريقا‭ ‬يحسب‭ ‬له‭ ‬حساب،‭ ‬ولا‭ ‬نقول‭ ‬ألف‭ ‬حساب،‭ ‬فالعناصر‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬عرف‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬وصناعة‭ ‬اللعب‭ ‬كيفية‭ ‬استثمارها‭ ‬فالفريق‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬صيدا‭ ‬سهلا،‭ ‬بل‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ضمن‭ ‬الثمانية‭ ‬الكبار‭.‬

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