مقتل 3 من عناصر حماس في لبنان في ضربة إسرائيلية



قالت حركة (حماس) إن ثلاثة من مقاتليها من لبنان السبت في ضربة جوية إسرائيلية بعدما فجروا قطاعا من السياج الحدودي بين إسرائيل ولبنان وعبروا الحدود واشتبكوا مع القوات الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن طيرانه قصف مجموعة يعتقد أنها كانت تعتزم إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه إسرائيل.





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