إصابة 15 شخصا جراء حادث سير جديد في مدينة فينيسيا الإيطالية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصيب 15 شخصا في حادث سير في منطقة ميستري بمدينة فينيسيا شمالي إيطاليا مساء السبت، بعد ما يزيد قليلا عن أسبوع من وفاة 21 شخصا في حادث آخر.
وقالت الشرطة إن حافلة كهربائية خرجت عن الطريق واصطدمت بمبنى سكني. ولم يصب أحد بجروح خطيرة.
وقال عمدة فينيسيا لويجي بروجنارو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه سيجري فورا تعليق استخدام جميع الحافلات التابعة لشركة "لا لينيا" في منطقة فينيسيا. وكانت الحافلة التي تعرضت لحادث مميت في وقت سابق من الشهر الجاري تابعة أيضا لشركة "لا لينيا".
وقبل أيام، فتح مكتب المدعي العام الإيطالي تحقيقات مع المدير الإداري لشركة "لا لينيا" واثنين من مسؤولي مجلس المدينة المسؤولين عن صيانة الجسور والطرق في أعقاب الحادث المميت الذي وقع في 3 أكتوبر،عندما اخترقت حافلة سياحية حاجزا، وسقطت من ارتفاع 15 مترا من فوق جسر واشتعلت فيها النيران.
وكانت السيارة تقل سائحين من المركز التاريخي لمدينة فينيسيا إلى موقع تخييم في مارجيرا القريبة.
وأظهر تشريح جثة السائق البالغ من العمر 40 عاما أنه كان بصحة جيدة، بعد تكهنات أولية بأنه ربما أصيب بنوبة إغماء.
وأفادت تقارير إعلامية إيطالية بأن سائق الحافلة التي تحطمت، يوم السبت، قال إنه فقد السيطرة عليها بسبب مشكلة صحية. ونجا مثل معظم الركاب بإصابات طفيفة نسبيا.
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