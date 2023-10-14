إصابة 15 شخصا جراء حادث سير جديد في مدينة فينيسيا الإيطالية



أصيب 15 شخصا في حادث سير في منطقة ميستري بمدينة فينيسيا شمالي إيطاليا مساء السبت، بعد ما يزيد قليلا عن أسبوع من وفاة 21 شخصا في حادث آخر.

وقالت الشرطة إن حافلة كهربائية خرجت عن الطريق واصطدمت بمبنى سكني. ولم يصب أحد بجروح خطيرة.

وقال عمدة فينيسيا لويجي بروجنارو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه سيجري فورا تعليق استخدام جميع الحافلات التابعة لشركة "لا لينيا" في منطقة فينيسيا. وكانت الحافلة التي تعرضت لحادث مميت في وقت سابق من الشهر الجاري تابعة أيضا لشركة "لا لينيا".

وقبل أيام، فتح مكتب المدعي العام الإيطالي تحقيقات مع المدير الإداري لشركة "لا لينيا" واثنين من مسؤولي مجلس المدينة المسؤولين عن صيانة الجسور والطرق في أعقاب الحادث المميت الذي وقع في 3 أكتوبر،عندما اخترقت حافلة سياحية حاجزا، وسقطت من ارتفاع 15 مترا من فوق جسر واشتعلت فيها النيران.

وكانت السيارة تقل سائحين من المركز التاريخي لمدينة فينيسيا إلى موقع تخييم في مارجيرا القريبة.

وأظهر تشريح جثة السائق البالغ من العمر 40 عاما أنه كان بصحة جيدة، بعد تكهنات أولية بأنه ربما أصيب بنوبة إغماء.

وأفادت تقارير إعلامية إيطالية بأن سائق الحافلة التي تحطمت، يوم السبت، قال إنه فقد السيطرة عليها بسبب مشكلة صحية. ونجا مثل معظم الركاب بإصابات طفيفة نسبيا.