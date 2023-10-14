روسيا تطلب من مجلس الأمن التصويت على مشروع قرار بخصوص إسرائيل وغزة يوم الاثنين



طلبت روسيا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التصويت يوم الاثنين على مشروع قرار يتعلق بالصراع بين إسرائيل وحركة

(حماس) ويدعو إلى هدنة إنسانية والتنديد بالعنف ضد المدنيين وكافة أعمال الإرهاب.

وقال دميتري بوليانسكي نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة إنه لم يتم إجراء أي تعديلات على النص منذ تقديمه إلى أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 الجمعة، مضيفا أن من المتوقع أن يتم التصوبت في الثالثة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (1900 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين.

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