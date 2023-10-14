5 تحديات تواجه هايل مع الفيصلي

MENAFN - Khaberni) خبرني - يواجه المدير الفني لفريق الفيصلي الجديد أحمد هايل تحديات كبيرة من أجل إنقاذ الفيصلي وإعادته إلى المسار الصحيح، بعد سلسلة من النتائج غير الإيجابية خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى تغييرات فنية متعددة خلال فترة قصيرة منذ بداية الموسم الحالي.





وأعلن النادي الفيصلي عن ضم هايل مديرا فنيا جديدا للفريق خلفا للتونسي غازي الغرايري، والذي فشل في وضع أي بصمة له خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى حزم أمتعته بصورة سريعة وإعلان النادي الاستغناء عنه واستقطاب المهاجم“السفاح” سابقا كما يحلو لعشاقه تسميته.

واستطاع هايل البالغ من العمر 40 عاما، فرض حضوره بصورة قوية منذ اعتزاله الكرة كلاعب، حيث كان معاونا للمدرب الأسبق للمنتخب الوطني للرجال فيتال بوركلمانز، إلى جانب تسلمه مهمة تدريب المنتخب الأولمبي، وكان أول مدرب في تاريخ المنتخبات الوطنية يحقق لقب غرب آسيا في العام 2021، إضافة لتوليه مهمة المدرب العام مع الحسين إربد بداية الموسم الحالي.

وسيعاون هايل في مهمته مع“الأزرق” المدرب العام مؤيد أبو كشك، ومدرب حراس المرمى عامر شفيع، واللذان يتمتعان أيضا بسيرة تدريبية جيدة رغم قصر فترتهما في عالم التدريب، فيما يشترك الثلاثي بأنهم أنهوا مسيرتهم الكروية من دون إقامة مباريات اعتزال ينهوا بها مشوارهم في الملاعب بصورة رسمية.

وأبدت جماهير الفيصلي، تفاؤلها بإحداث تغيير على نتائج وأداء الفريق في المرحلة المقبلة مع الثلاثي الجديد بالجهاز الفني، خصوصا نهم جميعا سبق لهم وأن مثلوا الفريق كلاعبين، إضافة إلى أن شفيع كان مدربا لحراس مرمى المنتخب الوطني مؤخرا، وأبو كشك نجح في فلسطين مع نادي شباب العبيدية بصعوده إلى دوري المحترفين هناك خلال الموسم الماضي.

وبدأ الفيصلي الموسم الكروي 2023-2024 مع المدرب جمال أبو عابد، الذي قدم استقالته فورا بعد خسارة لقب كأس السوبر، رغم قيادته للفيصلي بالوقوف على منصة التتويج بلقب درع الاتحاد، قبل أن يتم تعيين المدرب الوطني حسونة الشيخ بصفة مؤقتة، ومن ثم الغرايري الذي لم يصمد سوى شهرين مع الفريق.

ويواجه هايل 5 تحديات مهمة في مهمته المقبلة الصعبة بحسب وصف المتابعين، ولا سيما في ظل الظروف التي تعاني منها الكرة الأردنية بشكل عام، والفيصلي بشكل خاص، بعد أن تخلى عن صدارته بدوري المحترفين في آخر مباراة خاضها، إلى جانب احتلاله المركز الأخير بمجموعته في دوري أبطال آسيا، بحسب يومية الغد:





** منتصف الموسم

يبدأ هايل مشواره مع الفريق بعد مضي خمس جولات في دوري المحترفين وجولتين في دوري أبطال آسيا، ما يعني بأنه لا يمتلك“عصا سحرية” سريعة الفعالية في تحويل أداء ونتائج الفريق خلال فترة وجيزة، بل يحتاج إلى الوقت من أجل تطبيق أفكاره الفنية، والتي بالوقت ذاته لا تستدعي وقتا طويلا خوفا من ضياع فرصة المنافسة على البطولات المشارك فيها.

ومن المتوقع، أن يعمل هايل على العامل النفسي أكثر من الفني والبدني في المرحلة المقبلة، في ظل قربه للعديد من اللاعبين نظرا لمجاورته لعدد منهم من جهة، ولتدريب آخرين منهم من جهة أخرى، إلى جانب أمله في وضع بصمته الفنية بسرعة بغية إحداث الفارق.





** خسارتان في“الآسيوية”

يحضر هايل مع الفيصلي بعد خسارتين ضربتا الفريق في دوري أبطال آسيا، حيث كانت الأولى أمام ناساف الأوزبكي في عمان، وتجرع الفريق مرارة الهزيمة مجددا في الإمارات على يد الشارقة، وكلتا المباراتين انتهت نتيجتها بهدف يتيم.

وسيقود المدرب الجديد الفريق في أول مباراة له أمام السد القطري في 23 من الشهر الحالي في الدوحة، ما يعني أن مهمته الأولى لن تكون سهلة، ويطلب منه الظهور بصورة جيدة، مع محاولة إعادة إحياء الآمال بالتأهل للدور الثاني حال العودة بالنقاط الثلاث.





** اللاعبون الأجانب

يواصل الفيصلي جلب اللاعبين الأجانب خلال الفترات الماضية من دون أن يقدم اللاعب القادم من بلاده الأداء المنتظر والمتوقع منه، باستثناء عدد قليل منهم، ما يجبر هايل على التعامل معهم وبقية اللاعبين المحليين نظرا لتوفرهم لديه، والانجبار على توظيفهم بصورة تخدم الفريق.

ويتواجد في الفيصلي كل من: الحارس اللبناني مهدي خليل، والمدافع الإنجليزي ناثان مافيلا، ولاعب الوسط العماني حاتم الروشدي، والمهاجم التونسي رفيق الكامرجي، فيما شهدت المباريات الماضية مشاركة خليل والكامرجي بصفة أساسية، مع حضور جيد للحارس وغياب مستمر للمهاجم عن مهامه التهديفية.





** علاقة متوترة بين الإدارة والجماهير

لم يسبق للفيصلي أن عاش حالة من العلاقة المتوترة بين الإدارة والجماهير، منذ أن كانت الإدارة التي ترأسها بكر العدوان قبل عامين وأكثر، في ظل التراجع المستمر في نتائج وأداء الفريق من جهة، واستقالة أكثر من عضو مجلس إدارة من جهة أخرى لأسباب تتعلق بغياب التشاركية في اتخاذ القرارات.

وسيحاول هايل إبعاد لاعبيه عن تلك الأمور التي لن تساهم سوى بزعزعة استقرار الفريق، والعمل مع اللاعبين على التركيز فقط على ما يحصل مع الفريق من أمور فنية ونتائج، من دون الالتفات لتلك المنغصات التي ستزيد من تراجع النتائج لاحقا حال التركيز عليها.





** الظروف المالية

تعيش الفرق المحلية ظروفا مادية صعبة في ظل عدم قدرتها على إيفاء التزاماتها المالية بشكل منتظم، ما يؤثر على أداء اللاعبين وعطائهم داخل المستطيل الأخضر، الأمر الذي قد يحد من طموحات هايل في تحقيق أهدافه الرامية إلى إعادة الفيصلي لسابق عهده.