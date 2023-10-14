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3.68 مليار دينار قيمة الشيكات المتداولة في المقاصة الإلكترونية بآ

10/14/2023 7:22:27 PM
(MENAFN- Khaberni) حبرني - وصل إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات في آب الماضي إلى 3.68 مليار دينار.

وفي جانب متصل، فإن الاحصائيات المعلنة من قبل الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص أظهرت كذلك أن قيم الشيكات المرتجعة وصلت إلى 100 مليون دينار في ذلك الشهر.

وعلى صعيد عدد الشيكات المتداولة في هذا النظام، فقد أظهرت الاحصائيات وصول عددها في آب الفائت إلى 603 الاف شيك، فيما سجل عدد الشيكات المرتجعة وصوله إلى 17.7 ألف شيك.

وبحسب الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص فإن التقاص الإلكتروني للشيكات يمثل عملية تحويل الشيك الورقي الأصلي إلى صورة يتم معالجتها إلكترونيا لإتمام الحركات المالية بين البنوك، وقد تم إطلاق نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات في العام 2007. منوهة إلى أنه بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تمارسه الشيكات في المعاملات المالية، فإن نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات يعتبر ركيزة أساسية في النظام المالي في الأردن، بحسب الرأي.

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