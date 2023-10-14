3.68 مليار دينار قيمة الشيكات المتداولة في المقاصة الإلكترونية بآ

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- Khaberni) حبرني - وصل إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات في آب الماضي إلى 3.68 مليار دينار.
وفي جانب متصل، فإن الاحصائيات المعلنة من قبل الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص أظهرت كذلك أن قيم الشيكات المرتجعة وصلت إلى 100 مليون دينار في ذلك الشهر.
وعلى صعيد عدد الشيكات المتداولة في هذا النظام، فقد أظهرت الاحصائيات وصول عددها في آب الفائت إلى 603 الاف شيك، فيما سجل عدد الشيكات المرتجعة وصوله إلى 17.7 ألف شيك.
وبحسب الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص فإن التقاص الإلكتروني للشيكات يمثل عملية تحويل الشيك الورقي الأصلي إلى صورة يتم معالجتها إلكترونيا لإتمام الحركات المالية بين البنوك، وقد تم إطلاق نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات في العام 2007. منوهة إلى أنه بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تمارسه الشيكات في المعاملات المالية، فإن نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات يعتبر ركيزة أساسية في النظام المالي في الأردن، بحسب الرأي.
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