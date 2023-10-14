(يوتل سات) توقف بث قناة الاقصى

MENAFN - Khaberni) خبرني - أوقفت الشركة الفرنسية المسؤولة عن القمر الصناعي "يوتل سات"، بث قناة الأقصى، وفق ما أعلنت القناة مساء السبت.

وذكرت القناة، في بيان صحفي، أنه "استكمالا لاستهداف وقتل الصحفيين في غزة لاستكمال الجريمة بتغييب الشهود، قامت الشركة الفرنسية المسؤولة عن القمر الصناعي Eutelsat بإصدار قرار بحجب شارة القناة عن القمر ووقف بث القناة، استجابة لضغوط الحكومة الفرنسية وخضوعا لحكومة الإحتلال".

وأضاف بيان القناة، أن هذا الإنتهاك يشكل خرقًا واضحًا وصادمًا لكل معايير الحرية ويتعارض مع القوانين الدولية التي تكفل حرية التعبير والحق في توصيل صوت شعبنا المظلوم للعالم.

كما أكدت القناة رفضها للقرار، متبرة أنه مجحف، ويخضع للإملاءات الصهيونية وإسنادا للاحتلال في مواصلة حرب الإبادة التي يشنها على الأبرياء والمدنيين في غزة.

ودعت القناة كافة الجهات التي تُعنى بالحريات الإعلامية والمحافظة على معايير المهنة، التدخل والضغط على الشركة الفرنسية لثنيها عن القرار.

وشددت على أن تغطيتها مستمرة، وأنها ستحافظ على شعارها الخالد "عينك على الوطن".