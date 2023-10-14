(يوتل سات) توقف بث قناة الاقصى

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أوقفت الشركة الفرنسية المسؤولة عن القمر الصناعي "يوتل سات"، بث قناة الأقصى، وفق ما أعلنت القناة مساء السبت.
وذكرت القناة، في بيان صحفي، أنه "استكمالا لاستهداف وقتل الصحفيين في غزة لاستكمال الجريمة بتغييب الشهود، قامت الشركة الفرنسية المسؤولة عن القمر الصناعي Eutelsat بإصدار قرار بحجب شارة القناة عن القمر ووقف بث القناة، استجابة لضغوط الحكومة الفرنسية وخضوعا لحكومة الإحتلال".
وأضاف بيان القناة، أن هذا الإنتهاك يشكل خرقًا واضحًا وصادمًا لكل معايير الحرية ويتعارض مع القوانين الدولية التي تكفل حرية التعبير والحق في توصيل صوت شعبنا المظلوم للعالم.
كما أكدت القناة رفضها للقرار، متبرة أنه مجحف، ويخضع للإملاءات الصهيونية وإسنادا للاحتلال في مواصلة حرب الإبادة التي يشنها على الأبرياء والمدنيين في غزة.
ودعت القناة كافة الجهات التي تُعنى بالحريات الإعلامية والمحافظة على معايير المهنة، التدخل والضغط على الشركة الفرنسية لثنيها عن القرار.
وشددت على أن تغطيتها مستمرة، وأنها ستحافظ على شعارها الخالد "عينك على الوطن".
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